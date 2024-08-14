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Рятували дітей з-під завалів лікарні: президент нагородив героїв "Охматдиту"

Вікторія Андрєєва — 14 серпня, 16:30
Рятували дітей з-під завалів лікарні: президент нагородив героїв Охматдиту
Зеленський нагородив лікарів-героїв “Охматдиту”
"Охматдит"

Президент України Володимир Зеленський відзначив трьох лікарів з клініки "Охматдит" за мужність і відданість професії.

Серед нагород – одна посмертна, зазначили в лікарні.

Орденом "За мужність" III ступеня нагородили дитячого щелепно-лицьового хірурга Олега Голубченка. Він оперував 5-місячну дитину під час масованої ракетної атаки 8 липня.

Його фото у білосніжній формі, залитій кров’ю, облетіли мережу. Навіть попри власні поранення лікар допомагав розбирати завали та рятувати колег.

Олег Голубченко з маленьким пацієнтом
Олег Голубченко з маленьким пацієнтом
"Охматдит"
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Другу нагороду отримала лікарка-педіатриня відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Анастасія Захарова. Її нагородили орденом "За заслуги" IIІ ступеня.

На момент атаки Анастасія була у вже зруйнованому корпусі та допомагала рятувати дітей з-під завалів. Лікарка також надавала допомогу попри численні поранення.

Анастасія Захарова під час вручення нагороди
Анастасія Захарова під час вручення нагороди
"Охматдит"

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили дитячу лікарку-нефролога Світлану Лук'янчик. Вона загинула під час евакуації дітей до укриття.

"Команда Охматдит пишається нашими лікарями, які попри всі загрози не зупиняються та продовжують щодня рятувати дітей", – підсумували у лікарні.

Нагадаємо, 8 липня ворог випустив по Україні близько 40 ракет різних типів. Декілька з них влучили у найбільшу дитячу лікарню України, зруйновано корпус токсикології.

За даними міністра охорони здоров'я, на момент удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, більшість з них виписали додому.

Очевидці кажуть, що багато людей поранило склом.

Медики надавали допомогу як до цього теракту, так і після. Наприклад, лікар-токсиколог Віталій Іць, що на руках виносив дитину зі зруйнованого корпусу.

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