Рятували дітей з-під завалів лікарні: президент нагородив героїв "Охматдиту"

Президент України Володимир Зеленський відзначив трьох лікарів з клініки "Охматдит" за мужність і відданість професії.

Серед нагород – одна посмертна, зазначили в лікарні.

Орденом "За мужність" III ступеня нагородили дитячого щелепно-лицьового хірурга Олега Голубченка. Він оперував 5-місячну дитину під час масованої ракетної атаки 8 липня.

Його фото у білосніжній формі, залитій кров’ю, облетіли мережу. Навіть попри власні поранення лікар допомагав розбирати завали та рятувати колег.

Олег Голубченко з маленьким пацієнтом "Охматдит"

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Другу нагороду отримала лікарка-педіатриня відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Анастасія Захарова. Її нагородили орденом "За заслуги" IIІ ступеня.

На момент атаки Анастасія була у вже зруйнованому корпусі та допомагала рятувати дітей з-під завалів. Лікарка також надавала допомогу попри численні поранення.

Анастасія Захарова під час вручення нагороди "Охматдит"

Орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили дитячу лікарку-нефролога Світлану Лук'янчик. Вона загинула під час евакуації дітей до укриття.

"Команда Охматдит пишається нашими лікарями, які попри всі загрози не зупиняються та продовжують щодня рятувати дітей", – підсумували у лікарні.

Нагадаємо, 8 липня ворог випустив по Україні близько 40 ракет різних типів. Декілька з них влучили у найбільшу дитячу лікарню України, зруйновано корпус токсикології.

За даними міністра охорони здоров'я, на момент удару в "Охматдиті" перебували 627 дітей, більшість з них виписали додому.

Очевидці кажуть, що багато людей поранило склом.

Медики надавали допомогу як до цього теракту, так і після. Наприклад, лікар-токсиколог Віталій Іць, що на руках виносив дитину зі зруйнованого корпусу.