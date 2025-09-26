На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни запроторили 48 дітей на примусове психіатричне лікування за так званий "екстремізм".

Про це в "Медіацентрі Україна" розповіла Марія Красненко, експертка ГО Центр громадської просвіти "Альменда".

Реклама:

"На ТОТ використовують всі можливі засоби системного переслідування, з окремим фокусом на дітей та молодь. Освіта та державна молодіжна політика – це для них основний напрям у боротьбі з екстремізмом. Це стосується і окупованих територій. Ворог розробив чіткі маркери, за якими відслідковує всіх "незгодних".

Так, за даними так званої "ДНР", до кримінальної відповідальності притягнуто 161 неповнолітнього, з яких 48 поміщено на примусове психіатричне лікування", – зазначила Красненко.

Як уточнює Центр прав людини ZMINA, відомо щонайменше про таких підлітків, як:

РЕКЛАМА:

Максим Липкань – він сказав, що війна проти України є підлістю;

Вікторія Петрова – розповідала про події в Україні;

Денис Хамідуллін – опинився в лікарні після вигуку "Ні війні" в центрі Москви ;

Василь Стрижаков , якого звинувачували в нібито замаху на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Окрім каральної психіатрії, до неповнолітніх застосовують адміністративні заходи – штрафи.

За даними "Альменди", на окупованих територіях залишається близько 6 мільйонів українців, з яких півтора мільйона – діти.

"На окупованих територіях наші діти проживають в умовах постійного страху. Бо там вони сприймають свою ідентичність як загрозу для життя та привід для сорому. Тому держава повинна враховувати ці виклики, коли такі діти виїздять на підконтрольні території", – сказала керівниця напрямку національної адвокації ГО ЦГП "Альменда" Валентина Потапова.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно ГУР вдалося отримати інформацію про депортованих Росією дітей: документи підтверджують, що росіяни відправляли малечу з Херсонщини й Донеччини до Криму, а також пропагували "рускій мір" у школах.