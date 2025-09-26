Усі розділи
На Донеччині окупанти запроторили 48 дітей до психлікарень за "екстремізм"

Олена Барсукова — 26 вересня, 18:05
Фото ілюстративне: DenysPop/Depositphotos

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни запроторили 48 дітей на примусове психіатричне лікування за так званий "екстремізм".

Про це в "Медіацентрі Україна" розповіла Марія Красненко, експертка ГО Центр громадської просвіти "Альменда".

"На ТОТ використовують всі можливі засоби системного переслідування, з окремим фокусом на дітей та молодь. Освіта та державна молодіжна політика – це для них основний напрям у боротьбі з екстремізмом. Це стосується і окупованих територій. Ворог розробив чіткі маркери, за якими відслідковує всіх "незгодних".

Так, за даними так званої "ДНР", до кримінальної відповідальності притягнуто 161 неповнолітнього, з яких 48 поміщено на примусове психіатричне лікування", – зазначила Красненко.

Як уточнює Центр прав людини ZMINA, відомо щонайменше про таких підлітків, як:

  • Максим Липкань – він сказав, що війна проти України є підлістю; 
  • Вікторія Петрова – розповідала про події в Україні;
  • Денис Хамідуллін – опинився в лікарні після вигуку "Ні війні" в центрі Москви;
  • Василь Стрижаков, якого звинувачували в нібито замаху на російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Окрім каральної психіатрії, до неповнолітніх застосовують адміністративні заходи – штрафи.

За даними "Альменди", на окупованих територіях залишається близько 6 мільйонів українців, з яких півтора мільйона – діти.

"На окупованих територіях наші діти проживають в умовах постійного страху. Бо там вони сприймають свою ідентичність як загрозу для життя та привід для сорому. Тому держава повинна враховувати ці виклики, коли такі діти виїздять на підконтрольні території", сказала керівниця напрямку національної адвокації ГО ЦГП "Альменда" Валентина Потапова.

Нагадаємо, нещодавно ГУР вдалося отримати інформацію про депортованих Росією дітей: документи підтверджують, що росіяни відправляли малечу з Херсонщини й Донеччини до Криму, а також пропагували "рускій мір" у школах.

