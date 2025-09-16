Росіяни створили мережу з понад 200 закладів для "перевиховання" українських дітей – звіт

Американські дослідники знайшли щонайменше 210 закладів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України, в яких росіяни "перевиховують" українських дітей та навчають їх військової справи. Однак насправді їх може бути ще більше.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоровʼя.

Дослідники зʼясували, що українських дітей "перевиховують" у кадетських та середніх школах, медичних закладах, університетах, центрах підтримки сім'ї, дитячих будинках, на військовій базі та у готелі, однак найчастіше – у таборах і санаторіях. Один із таких закладів розташовується у монастирі.

Задокументовані випадки, коли повернення дітей звідти затримували. А деякі з них узагалі потрапляли у російські прийомні сім'ї.

21 з 210 закладів розташований на окупованих територіях України – в Маріуполі, Севастополі та АР Крим.

Щонайменше у 130 місцях займаються "перевихованням" дітей за допомогою культурних, історичних і патріотичних програм, які відповідають проросійській риториці.

Там дітей змушують слухати лекції з історії та геополітики, відвідувати музеї та історичні пам'ятки, співати гімн Росії та брати участь у заходах, присвячених російським патріотичним темам.

Як мінімум на 39 локаціях діти від 8 до 17 років (залежно від конкретної програми) проходять бойову підготовку. Там вони навчаються збирати та керувати дронами, проходять підготовку з тактичної медицини, "розвивають навички вогневої та військово-морської підготовки", беруть участь у змаганнях зі стрільби та метання гранат.

Дослідники задокументували випадок, як діти з Донецької області проходили "повітрянодесантну підготовку" на військовій базі. Туди їх доставили літаком, який належить департаменту в складі Адміністрації президента Росії. Раніше його використовували для перевезення українських дітей у рамках програми примусового усиновлення.

Нагадаємо, упродовж 2025 року росіяни примусово вивезли у 164 табори на території РФ та окупованого Криму майже 11 тисяч дітей.

В одному з таких таборів побувала й 17-річна Соня (ім’я змінене) з окупованої частини Херсонщини, яку росіяни вивезли до Волгограда. Вона опинилася у військовому таборі "Авангард", який має філії по всій РФ. Протягом місяця дівчина проходила військову підготовку – вчилася копати окопи, встановлювати розтяжки, заряджати кулемет тощо.

У 2024 році російські окупанти вивезли дітей з окупованого Біловодська Луганської області до військового табору в Новосибірській області Росії. У наметовому містечку, яке росіяни називають табором "Юних армійців", школярів віком від 11 до 17 років примусово навчали військової справи.