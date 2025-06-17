Судан, Газа і не тільки: ООН назвала 13 "гарячих точок", яким загрожує голод

Організація Обʼєднаних Націй визначила 13 "гарячих точок" світу, яким загрожує голод і поглиблення продовольчої кризи у найближчі місяці.

У пʼятірці найвищого ризику – Судан, Південний Судан, Газа, Малі та Гаїті, повідомляють у звіті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Дещо нижчий, але все одно високий ризик мають Ємен, Демократична Республіка Конго, М’янма і Нігерія.

Також моніторингу потребує ситуація у Буркіна-Фасо, Чаді, Сомалі та Сирії.

13 "точок голоду": що прогнозує ООН

В ООН вважають, що бойові дії в Судані, повені в Південному Судані та погіршення економічної ситуації в обох країнах найближчими місяцями поглиблять продовольчу кризу.

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"Понад мільйон людей втекли з Судану до Південного Судану після початку збройного конфлікту, що призвів до переміщення 12,4 мільйона осіб і поставив понад половину населення країни перед загрозою голоду.

Але голод переслідує їх: у Південному Судані вже понад 57% населення стикаються з гострою нестачею продовольства", – пише ООН.

До списку найнебезпечніших точок також увійшли Сектор Гази, Малі та Гаїті. Ще в 7 країнах прогнозується суттєве погіршення продовольчої безпеки протягом наступних 5 місяців.

В ООН стверджують, що без термінової гуманітарної допомоги жителі цих регіонів потерпатимуть від голоду.

"Цей звіт демонструє: голод – не загроза майбутнього, а щоденна реальність для мільйонів. Ми маємо діяти негайно й разом, аби рятувати життя та забезпечити людям засоби до існування", – заявив генеральний директор FAO Цюй Дун’юй.

Головною причиною голоду в ООН вважають війни, але ситуацію також погіршують кліматичні та економічні проблеми.

"У Судані вже триває голод. Є також ризик голоду в Газі. І в обох випадках причина – конфлікти та неможливість гуманітарного доступу", – сказав Жан-Мартен Бауcер, директор FAO з аналізу продовольчої безпеки.

За даними ООН, у Секторі Гази всі 2,1 млн мешканців вже перебувають в умовах гострого дефіциту харчів, а близько 500 тисяч – можуть опинитись на межі катастрофи до вересня.

"Саусан була художницею в Газі до початку конфлікту. Відтоді вона разом із чотирма дітьми була змушена залишити дім, втративши все, що мала.

Їм не вистачає їжі: Саусан розповіла WFP, що тепер мусить кришити макарони, щоб спекти хліб для своїх дітей", – кажуть в ООН.

WFP та FAO закликають міжнародну спільноту "негайно збільшити фінансування гуманітарної допомоги", пов’язаної з харчуванням, а також "сприяти припиненню збройних конфліктів".

"Нам потрібні термінові та стійкі інвестиції в продовольчу допомогу. Вікно можливостей для запобігання новій хвилі голоду стрімко закривається", – сказала виконавча директорка WFP Сінді Маккейн.

Нагадаємо, у 2024 році ООН заявила про рекордний показник глобального голоду. Також в організації розповіли, якою може бути дитяча смертність до 2030 року.