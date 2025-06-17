Судан, Газа і не тільки: ООН назвала 13 "гарячих точок", яким загрожує голод
Організація Обʼєднаних Націй визначила 13 "гарячих точок" світу, яким загрожує голод і поглиблення продовольчої кризи у найближчі місяці.
У пʼятірці найвищого ризику – Судан, Південний Судан, Газа, Малі та Гаїті, повідомляють у звіті Всесвітньої продовольчої програми (WFP) і Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).
Дещо нижчий, але все одно високий ризик мають Ємен, Демократична Республіка Конго, М’янма і Нігерія.
Також моніторингу потребує ситуація у Буркіна-Фасо, Чаді, Сомалі та Сирії.
13 "точок голоду": що прогнозує ООН
В ООН вважають, що бойові дії в Судані, повені в Південному Судані та погіршення економічної ситуації в обох країнах найближчими місяцями поглиблять продовольчу кризу.
"Понад мільйон людей втекли з Судану до Південного Судану після початку збройного конфлікту, що призвів до переміщення 12,4 мільйона осіб і поставив понад половину населення країни перед загрозою голоду.
Але голод переслідує їх: у Південному Судані вже понад 57% населення стикаються з гострою нестачею продовольства", – пише ООН.
До списку найнебезпечніших точок також увійшли Сектор Гази, Малі та Гаїті. Ще в 7 країнах прогнозується суттєве погіршення продовольчої безпеки протягом наступних 5 місяців.
В ООН стверджують, що без термінової гуманітарної допомоги жителі цих регіонів потерпатимуть від голоду.
"Цей звіт демонструє: голод – не загроза майбутнього, а щоденна реальність для мільйонів. Ми маємо діяти негайно й разом, аби рятувати життя та забезпечити людям засоби до існування", – заявив генеральний директор FAO Цюй Дун’юй.
Головною причиною голоду в ООН вважають війни, але ситуацію також погіршують кліматичні та економічні проблеми.
"У Судані вже триває голод. Є також ризик голоду в Газі. І в обох випадках причина – конфлікти та неможливість гуманітарного доступу", – сказав Жан-Мартен Бауcер, директор FAO з аналізу продовольчої безпеки.
За даними ООН, у Секторі Гази всі 2,1 млн мешканців вже перебувають в умовах гострого дефіциту харчів, а близько 500 тисяч – можуть опинитись на межі катастрофи до вересня.
"Саусан була художницею в Газі до початку конфлікту. Відтоді вона разом із чотирма дітьми була змушена залишити дім, втративши все, що мала.
Їм не вистачає їжі: Саусан розповіла WFP, що тепер мусить кришити макарони, щоб спекти хліб для своїх дітей", – кажуть в ООН.
WFP та FAO закликають міжнародну спільноту "негайно збільшити фінансування гуманітарної допомоги", пов’язаної з харчуванням, а також "сприяти припиненню збройних конфліктів".
"Нам потрібні термінові та стійкі інвестиції в продовольчу допомогу. Вікно можливостей для запобігання новій хвилі голоду стрімко закривається", – сказала виконавча директорка WFP Сінді Маккейн.
Нагадаємо, у 2024 році ООН заявила про рекордний показник глобального голоду. Також в організації розповіли, якою може бути дитяча смертність до 2030 року.