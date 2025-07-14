Остап Українець анонсував, що робитиме на посаді військового радника мовного омбудсмена

Письменник і військовослужбовець Остап Українець, який погодився стати військовим радником Уповноваженого із захисту державної мови, анонсував перші кроки на посаді.

Насамперед Українець планує зайнятися розвитком мережі безкоштовних курсів української мови, розповів він "Українському радіо".

За його словами, така система вже існує, але потребує розширення, щоб вивчення мови було доступним для всіх.

На думку Українця, це важливо, оскільки російська мова є фактором травматизації для військових, які повертаються з полону.

"Ключове, і те, з чого я починатиму в межах мовного законодавства, – це робота над його довиконанням у пункті про безкоштовні курси української мови", – сказав він.

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Окрему увагу Українець планує приділити проблемі поширення російськомовного середовища в армії.

"Навіть ті військові, хто повністю російськомовні, розуміють, чим є державна мова як фактор безпеки", – зауважив чоловік.

За словами Українця, пропозицію стати військовим радником він отримав півтора місяця тому. Офіційного призначення поки не відбулося – наразі йдеться лише про проговорення формату співпраці та можливе командирування.

Основний фокус його роботи, якщо призначення відбудеться, стосуватиметься мовної політики в системі національної безпеки.

"Те, чим я в принципі займався попередні пів року, будучи військовослужбовцем у культурних силах, – це відпрацювання загальних комунікацій, пов’язаних із питаннями ідентичності, протидії російській пропаганді. Тут усе залишиться тим самим, просто фокус звузиться.

Це не буде стосуватися загалом культури чи, як у культурних силах, розробки навчальних програм для навчальних центрів. Це буде стосуватися мовного питання і української мови як одного з факторів у національній системі безпеки", – пояснив він.

Наразі він вивчає річні звіти та діяльність мовного омбудсмена за останні роки. Про конкретні кроки на новій посаді Українець розповість після офіційного призначення.

Нагадаємо, попереднього Уповноваженого з питань захисту державної мови Тараса Кременя звільнили 2 липня, а нового – поки що не призначили.

Мінʼюст запропонував кандидатуру актора Олександра Завальського.

Письменник, перекладач і військовослужбовець Остап Українець заявив про готовність долучитися до команди Завальського, що спровокувало обурення у соцмережах.

Наприклад, колишній очільник Українського інституту національної памʼяті Володимир Вʼятрович написав, що рішення Українця "легітимізує безглузду кадрову політику людей, абсолютно байдужих до мовної політики".

Водночас дехто підтримав рішення Остапа Українця. Серед них – радник міністра культури зі стратегічних комунікацій Дмитро Золотухін, історикиня Оксана Кісь, кухар Євген Клопотенко та інші.