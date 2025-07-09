Остап Українець заявив про готовність долучитися до команди Завальського в офісі мовного омбудсмена

Письменник, перекладач і військовий Остап Українець підтримав кандидатуру актора Олександра Завальського на посаді Уповноваженого із захисту державної мови та заявив, що працюватиме в його команді військовим представником.

Через це Українець наразився на критику і звинувачення в підтримці "абсолютно непридатного для посади претендента".

У соцмережах письменник і військовий повідомив про те, що погодився на пропозицію стати військовим представником в офісі Уповноваженого із захисту державної мови. Наразі не відомо, які обов’язки передбачає ця посада.

"Мої погляди на розвиток державної мови виявились суголосні запиту і потребі. Тож я погодився. Ще з університету, завдяки деяким викладачам, я вважаю мовну безпеку невід'ємною частиною ширшої системи безпеки. В умовах війни це питання стає все більш гостро.

Свої погляди на мовні політики я не раз озвучував і ще озвучу, зокрема працюватиму над стратегією комплексного просування державної мови в усіх сферах. Я зацікавлений у тому, щоб зберегти систему правозахисту, вибудувану Тарасом Кременем (попереднім мовним омбудсменом – ред.). Я зацікавлений у тому, щоб офіс уповноваженого працював настільки ефективно, наскільки можливо", – йдеться в дописі.

РЕКЛАМА:

Читайте також : Уряд звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена: яка причина

До допису письменник додав звернення на підтримку актора Завальського на посаді мовного омбудсмена, яке назвав "начерком ширшої стратегії", повну версію якої нібито мають опублікувати згодом. До листа також долучилися:

І хоча Кабмін досі офіційно не призначив нового Уповноваженого із захисту державної мови, Остап Українець уже пообіцяв за кілька днів "повноцінно включитися в нову роботу".

Цікаво, що після того, як джерела УП повідомили про висунення Завальського на конкурс на посаду на посаду мовного омбудсмена, Українець критикував його кандидатуру.

"Одне діло визнавати лакуни в політиці українізації, а інше діло – серйозно розглядати кандидатуру Завальського. Буквально, з усіх людей. Не Настю Розлуцьку, не Тараса Шамайду, а людину з чудовим екранним голосом і практично відсутніми для правозахисту чи здійснення мовної політики навичками", – написав тоді письменник.

Як на заяву Остапа Українця відреагували в соцмережах?

Народна депутатка Наталія Піпа зауважила, що національне законодавство не передбачає посади "військового представника" в офісі Уповноваженого. Також вона наголосила на тому, що формування та реалізація мовної політики – повноваження Міністерства культури та стратегічних комунікацій, а не мовного омбудсмена.

Скриншот/Facebook

У коментарі до допису Остапа Українця громадський діяч, співкоординатор руху "Простір свободи" Тарас Шамайда зауважив, що Остап Українець підтримав "абсолютно непридатну для посади кандидатуру Завальського, яку грубо нав’язує Банкова".

"Ви могли б посилити своєю роботою офіс Уповноваженого. Або Міністерство культури і стратегічних комунікацій (яке відповідає за державну мовну політику, про яку Ви пишете у листі-зверненні, тоді як Уповноважений має цілком конкретні обов'язки, пов'язані саме з захистом мови).

Правда, ніякої посади "військового представника" закон не передбачає, але це якраз дрібниця, бо справа, вочевидь, не в назвах посад", – написав активіст.

Журналістка "Детектор медіа" Лєна Чиченіна припустила, що заяви Остапа Українця можуть свідчити про те, що актора Завальського зрештою таки "пропихнули" на посаду Уповноваженого зі захисту мови.

Читайте також : Скандальний конкурс на посаду мовного омбудсмена: актор Завальський відповів на критику

А голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова звернула увагу на те, що уряд поки публічно не повідомляв про призначення Завальського на посаду мовного омбудсмена.

"Щодо рішення шановного Остапа Українця, на моє переконання, йти можна лише в команду, в якій поважаєш лідера та впевнений в доброчинності призначення та намірів. Але побажаємо, звісно, успіху", – прокоментувала журналістка.

На допис письменника та військового також відреагував народний депутат, колишній очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"Невіглас на чолі структури про функції, якої він навіть не здогадується, не дає жодних шансів змінювати ситуацію з нижчих її щаблів. Відтак рішення "посилити" Завальського лише легітимізує безглузду кадрову політику людей абсолютно байдужих до мовної політики. Вважаю участь Остапа Українця та Олександра Алфьорова у цій грі помилкою. Хоч звісно хотів би помилитися сам", – заявив він.

Скришот/Facebook

Водночас частина українців у коментарях підтримали заяву Українця. Серед них була мовознавиця та перша голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

"З Богом, Остапе! Будувати модерну мовну політику зі захисту прав державної мови – великий виклик. Ви готові! Готові як філолог і як громадянин!" – написала науковиця.

Скриншот/Facebook

Згодом Остап Українець відреагував на хвилю критики і заявив, що поки не має підстав вважати, що його намагаються "використати і викинути". При цьому він визнав, що якщо це станеться, це буде його відповідальність.

"Якщо чесно, я боявся що буде гірше. Зрештою, всі ті самі сумніви я й сам мав від початку. Я наголошував, що у моєму випадку йдеться саме про напрацювання стратегії комплексного просування державної мови. Якщо ви вирішите, що це для вас кінець і хрест на мені – ваше право. Якщо ж ні – я шукатиму співпраці з усіма фахівцями і публічними людьми, які готові конструктивно включатися в роботу.

Так, по-хорошому це мала б бути робота Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, але це міністерство не те щоб її особливо виконувало, чи не так?" – написав Українець.

Нагадаємо, раніше активісти звинуватили актора Олександра Завальського у некомпетентності через відсутність досвіду правозахисної діяльності та захисту державної мови – обов’язкових вимог до кандидатів на посаду Уповноваженого.

Те, що кандидат відповідає вимогам закону, також не змогли підтвердити в Міністерстві юстиції, які висунули Завальського на конкурс.