В Україні запустили сайт про права в освіті з інформацією для учнів, батьків і педагогів
В Україні запустили Wiki довідковий сайт "Права в освіті", де можна дізнатися про права учасників освітнього процесу.
На сайті за посиланням є розділи для здобувачів освіти та батьків, педагогів, а також освітніх управлінців, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
"Кожен учасник освітнього процесу, а також управлінці громад можуть знайти тут необхідну для себе інформацію та роз'яснення, адже на сайті функціонує 4 розділи, створені з урахуванням ключових сторін, долучених до освітнього процесу", – написав омбудсмен.
Які теми охоплює сайт?
Довідковий сайт складається з чотирьох розділів для користувачів, яким пропонують відповіді на запитання щодо різних тем.
Учні, студенти та їхні батьки можуть знайти на сайті "Права в освіті" інформацію понад 20 тем щодо освітнього процесу, зокрема щодо:
- зарахування, відрахування, переведення та збереження місця здобувачів освіти в закладі освіти;
- домашніх завдань, документів про освіту, реорганізації освітньої мережі;
- безоплатності освіти та благодійних внесків тощо.
Для педагогів на сайті розписали 25 тем, серед яких:
- академічна свобода;
- атестація;
- відпустки;
- заміна вчителя;
- педагогічне навантаження, педагогічний стаж;
- оплата праці, трудовий договір тощо.
У розділі для освітніх управлінців є інформація щодо 20 тем, зокрема щодо:
- автономії закладів освіти;
- ліквідації закладів освіти;
- реорганізації освітньої мережі, призначення на посади керівника закладу освіти, управління закладом освіти;
- фінансування закладів;
- кваліфікаційних вимог на педагогічні посади;
- проведення інституційного аудиту в закладах освіти тощо.
Окремий розділ "Безпечне освітнє середовище" присвячений питанням безпеки, зокрема в умовах воєнного стану.
"Наразі це понад 15 безпекових тем, які включають підрозділи з роз'ясненнями на теми булінгу, надзвичайних ситуацій, медичної допомоги, персональних даних у закладі освіти, пожежної безпеки, реагування на нещасні випадки, укриттів, санітарних норм та правил тощо", – каже Сергій Горбачов.
Раніше освітній омбудсмен пропонував позбавляти звання педагога за булінг, мобінг і держзраду.
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