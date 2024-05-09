В Україні запустили сайт про права в освіті з інформацією для учнів, батьків і педагогів

В Україні запустили Wiki довідковий сайт "Права в освіті", де можна дізнатися про права учасників освітнього процесу.

На сайті за посиланням є розділи для здобувачів освіти та батьків, педагогів, а також освітніх управлінців, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

"Кожен учасник освітнього процесу, а також управлінці громад можуть знайти тут необхідну для себе інформацію та роз'яснення, адже на сайті функціонує 4 розділи, створені з урахуванням ключових сторін, долучених до освітнього процесу", – написав омбудсмен.

Які теми охоплює сайт?

Вебсайт освітнього омбудсмена "Права в освіті" складається з 4 розділів

Довідковий сайт складається з чотирьох розділів для користувачів, яким пропонують відповіді на запитання щодо різних тем.

Учні, студенти та їхні батьки можуть знайти на сайті "Права в освіті" інформацію понад 20 тем щодо освітнього процесу, зокрема щодо:

зарахування, відрахування, переведення та збереження місця здобувачів освіти в закладі освіти;

домашніх завдань , документів про освіту, реорганізації освітньої мережі;

безоплатності освіти та благодійних внесків тощо .

Для педагогів на сайті розписали 25 тем, серед яких:

академічна свобода;

атестація;

відпустки;

заміна вчителя;

педагогічне навантаження, педагогічний стаж;

оплата праці , трудовий договір тощо.

У розділі для освітніх управлінців є інформація щодо 20 тем, зокрема щодо:

автономії закладів освіти;

ліквідації закладів освіти;

реорганізації освітньої мережі, призначення на посади керівника закладу освіти, управління закладом освіти;

фінансування закладів;

кваліфікаційних вимог на педагогічні посади;

проведення інституційного аудиту в закладах освіти тощо.

Окремий розділ "Безпечне освітнє середовище" присвячений питанням безпеки, зокрема в умовах воєнного стану.

"Наразі це понад 15 безпекових тем, які включають підрозділи з роз'ясненнями на теми булінгу, надзвичайних ситуацій, медичної допомоги, персональних даних у закладі освіти, пожежної безпеки, реагування на нещасні випадки, укриттів, санітарних норм та правил тощо", – каже Сергій Горбачов.

Раніше освітній омбудсмен пропонував позбавляти звання педагога за булінг, мобінг і держзраду.

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