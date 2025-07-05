До поліції звернулися вже майже 70 дітей, яких намагалися завербувати росіяни: як розпізнати загрозу

Поліція отримала вже майже 70 звернень від неповнолітніх, які розповіли, що росіяни намагалися їх завербувати для вчинення диверсій. Водночас понад 60 підлітків погодилися скоїти злочини.

Про це розповів начальник ювенальної поліції України Василь Богдан в інтерв’ю для "Укрінформ".

З початку 2025 року правоохоронці зафіксували 65 фактів учинення диверсій за участі 62 дітей віком від 13 до 17 років.

Основною їхньою мотивацією, каже Богдан, є фінанси.

"Також у цих підлітків частково присутнє бажання самостверджуватись або є сліпа віра в те, що їх не спіймають.

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Але жодна дитина не усвідомлювала, що може загинути чи отримати якісь жахливі травми. Вони всі вважали це легким підробітком, інколи навіть не знаючи, що працюють саме на ворога", – зауважує очільник ювенальної поліції.

Як розпізнати, що ваша дитина перебуває під впливом ворожих спецслужб

За словами Василя Богдана, може спостерігатися різка зміна поведінки. Дитина стає замкнутою, агресивною або надмірно апатичною, уникає комунікації та замикається в собі.

У неї також може змінитися коло спілкування. Зі старими друзями дитина перестає спілкуватися, натомість з’являються таємничі товариші, про яких вона не хоче розповідати батькам. Часто – це онлайн-друзі.

Варто звертати увагу на підвищену активність у соцмережах. Дитина може постійно бути онлайн, але приховувати свої листування, змінювати паролі, агресивно реагувати на запитання про свого співрозмовника.

"Дзвіночком" може бути також і надмірна закритість у соцмережах.

Варто звертати увагу й на незрозумілі фінансові витрати дитини, а також навпаки – на появу невідомих коштів. Якщо вона просить гроші та не може пояснити причину й нервує – це також "червоний прапорець".

"Тут найголовніше – це спілкуватися з дітьми й мати з ними довірливі стосунки. Ми під час профілактичної роботи завжди кажемо батькам: "Не чекайте трагедії, щоб почати діалог".

Якщо є навіть найменша підозра – потрібно спокійно поговорити з дитиною. Якщо є будь-які сумніви, то можна звертатись до ювенальної превенції", – зауважує Богдан.

Раніше правоохоронці нагородили двох підлітків з Дніпропетровщини, яких намагалися завербувати росіяни для підпалювання службових машин Сил оборони.

Також 14-річний хлопець з Тернопільщини звернувся до поліції після того, як у месенджері Telegram отримав повідомлення із пропозицією сумнівного заробітку. Йому пропонували "переносити речі з одного місця в інше" за винагородою "від тисячі доларів".