Наприкінці лютого на небі "вишикуються" сім планет: як і коли за ними спостерігати

Наприкінці лютого сім планет Сонячної системи "вишикуються" в один ряд на нічному небі. Це явище називається парадом планет – небесні тіла будуть видимими протягом останніх днів зими та на початку весни.

28 лютого Венеру, Марс і Юпітер буде видно неозброєним оком. Сатурн і Меркурій помітити буде важче, а Уран і Нептун можна буде роздивитись лише в бінокль чи телескоп.

На основі матеріалів The New York Times та Assosiated Press розповідаємо про явище та як шукати планети на зоряному небі.

Що таке парад планет?

Парад планет – це явище, коли кілька планет візуально вишиковуються в нічному небі, начебто вздовж однієї дуги. По цій лінії сонце щодня проходить зі сходу на захід. У січні на небі вишикувались чотири планети: Венера, Марс, Юпітер та Сатурн. Тепер до них приєднаються ще Меркурій, Нептун та Уран.

За даними NASA, парад з чотирьох-п’яти планет, видимих ​​неозброєним оком, відбувається кожні кілька років. Востаннє його фіксували в червні минулого року, але без спеціального обладнання можна було побачити лише дві планети.

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Цього разу парад планет триватиме до кінця лютого. Першим з нічного неба зникне Сатурн.

За словами Жерара ван Белла, наукового директора обсерваторії Ловелла в Аризоні, розташування семи планет не є ані містичним, ані особливо рідкісним. Однак парад небесних тіл "є чудовою причиною вийти на вулицю вночі, можливо, з келихом вина, і насолодитися нічним небом".

Як можна побачити парад планет?

Лише кілька планет буде видно неозброєним оком: Венеру, Марс та Юпітер. Астрономи рекомендують використовувати програмне забезпечення, наприклад, додаток Stellarium, щоб допомогти собі у пошуках.

Щоб побачити ці планети, потрібно знайти темне місце, з якого відкривається чіткий краєвид на західний горизонт з настанням ночі. Меркурій і Сатурн будуть низько в небі, проходячи один повз один одного у сяйві вечірнього сонця, через що їх буде важко помітити.

Але якщо подивитись по цій же лінії трішки вище, можна помітити Венеру – найяскравішу планету в небі.

"Венеру ви не можете пропустити. Венера світить як маяк на заході", – зауважив директор планетарію в Університеті штату Іллінойс Томас Вілмітч.

Ще вище, майже прямо над головою, буде Юпітер. Він набагато менш яскравий, ніж Венера, але помітити його у нічному небі доволі легко.

Далі на схід по траєкторії дуги розташовуватиметься Марс. З-поміж інших небесних тіл він вирізняється характерним помаранчевим відтінком.

Побачити Уран та Нептун без спеціального обладнання, наприклад, телескопа, буде неможливо, адже вони перебувають надто далеко від Землі.

Але навіть якщо ви не можете роздивитись їх усіх, містер Віллмітч радить не втрачати шанс і хоча б раз поспостерігати за парадом планет. "Взимку небо справді прекрасне. Це чудовий час, щоб вийти та поспостерігати за зірками", – додав директор планетарію.

Нагадаємо, раніше вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"