Крейзі-паска: рецепти для тих, хто любить експериментувати

Паски з начинкою можна вкрити і звичайною глазур'ю, але краще доберіть щось, що пасуватиме за смаком: фісташкову чи арахісову пасту або розтоплений шоколад.

Не будемо казати, що паски з начинкою – це альтернатива традиційним. Це просто десерт – але лишень погляньте який! Та й взагалі, коли ще готувати такі витребеньки, як не на Великдень.

Якщо ви шалена солодкоїжка, любите шоколад, багато горіхів, перші куштуєте кожен трендовий смаколик з полиць магазинів – ці рецепти для вас. Від них таки "злипнеться", ґудзик на штанях може зрадницьки перестати застібатися – але ці паски того варті!

Дубайська паска

Мережа рясніє рецептами дубайської паски. Ми радимо спробувати цей: тут не шоколадне тісто, але серед інгредієнтів – фісташкове борошно. Це додасть тісту приємний горіховий присмак та аромат. Дуже зручно купити готову фісташкову пасту з тістом катаїфі, але можна і зробити власноруч.

Інгредієнти (на 3 паски, діаметром 11 см)

для тіста:

130 г цукру

20 г пресованих дріжджів

130 мл теплого молока

2 яйця

370 г борошна манітоба (з підвищеним вмістом білка)

35 г фісташкового борошна (купити готове або змолоти з несолоних фісташок у кавомолці)

4 г солі

50 г розтопленого вершкового масла кімнатної температури

1 ст. л лимонної цедри

для шоколадної начинки:

170 г молочного шоколаду

80 мл жирних вершків від 33%

для глазурі:

150 г білого шоколаду

10 г фісташкової натуральної пасти

7 г фісташкової деліпасти (ароматизована паста, можна збільшити кількість звичайної та додати ароматизатор, або ж обійтися без нього)





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Приготування:

Готуємо опару. До молока додати дріжджі та пів столової ложки цукру від загальної кількості. Ретельно перемішати, додати три столові ложки борошна манітоба (також від загальної кількості). Залишити опару за кімнатної температури на 20 хвилин.

Далі до опари додати яйця, цукор, цедру та масло. Вимішати вінчиком і засипати фісташкове борошно з сіллю. Додати у кілька заходів просіяне борошно манітоба. Місити тісто руками упродовж 7-8 хвилин, тоді викласти до чистої ємності, змащеної невеликою кількістю олії та накрити харчовою плівкою. Залишити в теплому місці на півтори-дві години.

Далі тісто обім’яти та розподілити по формах. Форми заповнювати тістом на 1/3. Накрити форми харчовою плівкою і залишити у теплому місці на годинку-півтори. Випікати паски у попередньо розігрітій до 170°С духовці 23-25 хвилин. Дати повністю охолонути на решітці і аж тоді знімати форми.

Готуємо шоколадну начинку. Вершки нагріти, але не кипʼятити. Залити гарячими вершками шоколад, ретельно вимішати до однорідності. Отриманий ганаш поставити в холодильник на дві години. Перед використанням вимішати масу ложкою.

Збираємо паску: у кожній гострим ножем зрізати спершу кришечку (яку потім треба буде покласти назад, а потім вирізати глибоку дірку. Заповнити отвір спершу шоколадною начинкою, а потім готовою фісташковою пастою (шукайте її на полицях кондитерських магазинів та у великих мережевих супермаркетах). Закрийте отвір з начинкою кришечкою з паски та поставте в холодильник на 30 хвилин.

Готуємо глазур. Розтопити шоколад, додати пасту і залишити глазур за кімнатної температури на дві години.

Шоколадний ганаш можна замінити на нутеллу, а замість фісташкової глазурі покрити пасочку розтопленим молочним шоколадом: це зекономить вам трохи часу, а смак однаково буде яскравим та наченим.

Шоколадна паска "Снікерс"

Попереджаємо: паска з арахісовою пастою – це ду-уже калорійно. Але який смак! Ця паска має всі шанси стати улюбленим рецептом у вашій родині, лиш не шкодуйте горішків :).

Інгредієнти:

Для опари:

210 мл молока

15 г свіжих дріждів

200 г борошна

50 г цукру

Для тіста:

4 яйця

100 г цукру

+\-400 г борошна

60 г какао

200 г мʼякого вершкового масла

Для начинки:

арахісова паста

смажений арахіс

солона карамель замість глазурі

Приготування:

Змішати всі інгредієнти для опари, накрити і залишити в теплому місці на 20-30 хвилин.

Яйця збити з цукром до пишної піни, додати просіяне какао і добре перемішати. Додати опару, просіяне борошно. Замісити тісто у процесі додати мʼяке масло.

Заміс може залишатися трохи липкуватим, але не додавайте зайвого борошна. Краще змочіть руки олією.

Тісто накрити і залишити на годину. Коли підійде за бажанням можна вмісити шоколадну крихту.

Тісто розділити на 4-5 частин, розкласти по формах, накрити і залишити ще на 20 хвилин. Випікати при 170° 30-35 хвилин.

Готові паски мають повністю охолонути. Тоді слід вирізати серединку та наповнити арахісовою пастою, змішаною з цілим арахісом (або ж взяти пасту-кранч). Прикрасити паску солоною карамеллю, смаженим арахісом та тертим шоколадом.

Паска Ferrero Rocher

Цей рецепт – апогей кулінарних витребеньок. Фундук, нутелла, шоколадне тісто… Послухайте нашої поради: готуйте хоча б кілька штук, бо домашні поб’ються за цю смакоту.

Інгредієнти (на 3 середні пасочки):

Для опари:

45 г пресованих дріжджів

300 мл теплого молока

3 ст.л. цукру

3 ст.л. борошна

для тіста:

8 жовтків

200 г цукру

10 г ванільного цукру

дрібка солі

650 г борошна

150 г какао

150 г мʼякого вершкового масла

для начинки:

нутелла

смажений фундук

білий шоколад

Приготування.

Інгредієнти для опари ретельно змішати до однорідності та відкласти в тепле місце на 20 хвилин.

Жовтки перетерти з цукром, сіллю та ванільним цукром. Акуратно змішати з опарою та поступово вмішувати просіяне борошно та какао. Під час замісу тіста вмісити м’яке масло.

Відставити рости у тепле місце на півтори-дві години. Далі сформувати паски, вкласти у форму на 1/3 і нехай підіймаються у теплому місці упродовж 40 хвилин.

Випікати 40 хвилин за температури 180°С.

Коли паски охолонуть, вирізати кришечку в шапці, дістати частину серединки. Наполовину заповнити нутеллою, далі щедро всипати смаженого фундука, зверху залити розтопленим на водяній бані білим шоколадом і закрити кришечкою. Прикрасити розтопленим шоколадом чи шоколадною помадкою і шоколадними цукерками з горіхами.