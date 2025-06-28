За 10 годин роботи – тисячі нових астероїдів: найбільша у світі цифрова камера вперше зробила фото Всесвіту

Дані з телескопа збираються аналізувати за допомогою штучного інтелекту

Науковці поділилися першими світлинами космосу, які вдалося зробити з обсерваторії в Чилі, що працює з найбільшою у світі цифровою камерою.

8,4-метровий Великий синоптичний оглядовий телескоп Вери Рубін має 3200-мегапіксельну камеру, яка забезпечну потужну систему обробки даних, повідомляє Reuters.

Прилад назвали на честь американської астрономки Вери Рубін, чиї праці про обертання галактик стали одними з перших доказів існування темної матерії.

Обсерваторія може допомогти астрономам з’ясувати, як утворилася Сонячна система. Лише за 10 годин спостережень за невеликою ділянкою видимого неба пристрою вдалося виявити понад 2100 раніше не відомих астероїдів. Для порівняння, наземні та космічні аналоги Вери Рубін здатні фіксувати близько 20 тисяч астероїдів на рік.

Темне небо над пустелею Атакама робить Чилі одним із найкращих місць у світі для астрономічних спостережень.

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"Це можливо – кинути виклик тому, як люди працюють із даними", – вважає керівник проєкту роботи з інформацією Рубін Вільям О’Муллейн.

За його словами, обсерваторія дозволить астрономам швидко збирати величезні обсяги даних та робити завдяки їм несподівані відкриття. Щоночі Рубін може робити близько тисячі знімків, що дозволяє покрити спостереження за небом південної півкулі за три-чотири ночі.

"Замість академічної статті на основі звичайної кількості спостережень, ми можемо надати [дані про] мільйон галактик або навіть мільярд. Тому що вони в нас є – 20 мільярдів вимірювань галактик", – поділився Вільям О’Муллейн.

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Дослідник пояснює: щоночі телескоп надсилає стільки сповіщень про отримані дані, що еквівалентно повідомленням на електронних адресах приблизно 83 тисяч людей.

"Неможливо, щоб хтось переглядав їх одне за одним. Нам доведеться використовувати інструменти штучного інтелекту", – зауважив вчений.

Нагадаємо, український науковець Лев Станиславський з Радіоастрономічного інституту НАН України отримав премію Міжнародного астрономічного союзу.