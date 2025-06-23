Вчені показали деталізовані зображення таємничих радіохвостів із віддаленого скупчення галактик

Скупчення галактик Abell 2255 розташоване за 800 мільйонів світлових років від Землі

Дослідникам вдалося зробити зображення таємничих космічних радіохвостів у скупченні галактик Abell 2255, що розташоване за приблизно 800 мільйонів світлових років від Землі.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Astronomu & Astrophysics, пише Space.

Abell 2255 – скупчення, в якому розташовані від 300 до 500 галактик, багато яких перебувають у процесі злиття. Система має протяжність приблизно на 16,3 мільйона світлових років.

Науковці цікавляться радіогалактиками, які входять до складу скупчення. Під цією назвою розуміють системи зір та матерії, в яких домінують надмасивні чорні діри, що випускають потужні струмені матерії зі швидкістю, що майже дорівнює світлу.

Команда науковці провела 56 годин спостережень за допомогою радіотелескопу European Frequrncy Array. Вченим вдалося зробити глибокі зображення скупчення галактик з кутовою роздільністю до 0,3 кутових секунд.

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Так науковці дослідили радіогалактики, зокрема Золоту Рибу (Goldfish), Бобра (Beave) та Ембріона (Embryo), які виділяються з-поміж інших спотвореними формами та величезними радіохвостами протяжністю понад 200 тисяч світлових років.

Досі дослідники не мали можливості вивчити особливості цих таємничих структур галактик у настільки високій роздільній здатності.

"Нашою головою метою були використати дані для виявлення можливих філаментів (галактичних ниток – ред.) у хвостах радіогалактик, щоб вивчити їхні морфологічні характеристики та походження.

Явища такого типу виявляють дедалі частіше завдяки сучасним інтерферометрам (спеціальним оптичним вимірювальним приладам – ред.). Вони надають цінні можливості для дослідження магнітних властивостей гарячого газу, що пронизує скупчення, та механізмів прискорення частинок", – пояснив член команди науковців з Болонського університету (Італія) Емануеле Де Рубейс.

Крім того, вчені помітили ниткоподібні структури протяжністю від 260 до 360 тисяч світлових років, що в понад три рази більше, ніж ширина Чумацького Шляху. Попри значну довжину, товщина цих структур становить менше десятої частини ширини нашої галактики.

Науковці припускають, що ці нитки походять саме зі скупчення Abell 2255, де утворилися через турбулентний рух між галактиками. Зрештою ця структура розпорошується в міжгалактичному середовищі газу та пилу.

Раніше вченим вдалося створили штучне сонячне затемнення. Вони поділилися знімками астрономічної події, яку змоделювали завдяки двом супутникам.