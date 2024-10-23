Герой фільмів та книг Ведмедик Паддінгтон офіційно отримав британський паспорт

Третій фільм про Ведмедика Паддінгтона вийде в прокат в Україні у січні 2025 року

Герой книг та фільмів Ведмедик Паддінгтон – офіційне ім’я Паддінгтон Браун (від англійського – бурий) – отримав британський паспорт.

Ідея випуску документа для вигаданого персонажа виникла у співпродюсера останнього фільму про ведмежа – Роба Сілви, пише The Guardian.

Чоловік звернувся до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії із проханням видати репліку паспорта громадянина країни.

Натомість співробітники відомства випустили для Ведмедика Паддінгтона справжній документ.

"Ми написали в Міністерство внутрішніх справ із запитом, чи можемо отримати копію, і вони справді видали Паддінгтону офіційний паспорт – такий лише один", – розповів Роб Сілва Radio Times.

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За словами продюсера фільму, це свідчить про те, що працівники міністерства "мають почуття гумору".

Ведмедик Паддінгтон – один із найулюбленіших для британців героїв. На основі книг про нього в 2014 році зняли фільм, який отримав назву "Пригоди Паддінгтона".

Продовження не змусило на себе довго чекати – вже за три роки у світ вийшла кінострічка "Пригоди Паддінгтона 2".

Сюжет третього фільму, який в Україні вийде в прокат із 16 січня 2025 року, розповідає про повернення кумедного ведмежати на батьківщину – в Перу. Там Паддінгтон планує навідатися до своєї тітки Люсі, але потрапляє в захоплюючу пригоду.

У перших двох фільмах тепер офіційно британець Ведмедик Паддінгтон говорив голосом Володимира Зеленського.

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