Любить гратися з людьми і їсть 35 кг корму на день: буйвола з Таїланду визнали найбільшим у світі

Водяний буйвіл на прізвисько Кінг-Конг із Таїланду отримав титул найбільшого у світі. Його зріст від копита до холки становить 185 сантиметрів, що на пів метра вище за середнього водяного буйвола.

Рекордні розміри тварини були очевидними для власника ферми, де проживає Кінг-Конг, з моменту його народження 1 квітня 2021 року, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Саме тому буйвіл і отримав своє прізвисько на честь відомого чудовиська з фільмів, який нагадує величезну горилу.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

"Від початку було зрозуміло, що його зріст надзвичайний. Йому всього три роки, але попри юний вік він уже дуже великий", – розповіла працівниця ферми Черпатт Вутті.

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За її словами, звичайний день Кінг-Конга розпочинається о 6 годині ранку, коли його виводять у двір і дають час пограти в ставку. Перед сніданком буйвіл приймає душ, а пізніше займається своїми справами.

О 17:30 тварину знову миють та дають їй вечерю перед сном. Щодня Кінг-Конг їсть близько 35 кілограмів їжі й любить ласувати соломою, кукурудзою та бананами.

Попри величезні розміри, буйвіл неагресивний та охоче спілкується з людьми.

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"Він дуже слухняний, любить бавитися, бігати з людьми й коли його чухають. Він дуже доброзичливий, це майже те саме, що мати на фермі велике потужне цуценя.

Мені подобається все, що робить Кінг-Конг. Він надзвичайний, як і його розмір та особистість. Його люблять усі", – поділилася Черпатт Вутті.

Водяні буйволи мають велике культурне та історичне значення в Таїланді. Протягом багатьох років ці тварини відігравали важливу роль у сільському господарстві та транспорті місцевого населення.

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