Заборона джипінгу в нацпарках і заповідниках: у Міндовкілля розповіли, як каратимуть порушників

Українців, які пересуватимуться по територіях національних парків і заповідників на механічних транспортних засобах, поліціянти притягуватимуть до адміністративної повідальності.

Законопроєкт, який передбачає заборону на їх використання, на початку січня 2025 року ухвалила Верховна Рада.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в етері телеканалу ICTV.

За її словами, до ухвалення законопроєкту в заповідниках і нацпарках щорічно фіксували понад 120 випадків джипінгу, який іноді завдає "непоправної шкоди" довкіллю. Подекуди цю послугу як розвагу пропонують туристам у горах на заході країни.

Міністерка зауважила, що відтепер заборона джипінгу стосуватиметься всіх територій природно-заповідного фонду України, а не обмежуватиметься Карпатами.

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"Звичайно, ми розуміємо, що люди хочуть відвідувати ці території, дивитися на унікальну природу. Однак це треба робити не шляхом нищення, а більш сталими способами, щоб наступні покоління могли насолоджуватися цією природою", – стверджує Світлана Гринчук.

Контролювати дотримання закону будуть працівники Державної екологічної інспекції та служби охорони заповідних територій. Після виявлення порушень ті звертатимуться до правоохоронців, які притягуватимуть до адміністративної відповідальності за незаконний джипінг.

Крім того, міністерка заявила, що штрафи за порушення екологічного законодавства наразі "занадто низькі", тому у відомстві працюють над внесенням змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Очікується, що штрафи збільшать і вони будуть перевищувати 50 тисяч гривень. Крім того, у порушників зможуть конфіскувати транспортні засоби, якими ті пересуватимуться.

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Зауважимо, що станом на момент публікації матеріалу законопроєкт про заборону джипінгу очікує на підпис президента України.

Нагадаємо, після набрання законом чинності проїзд механічним транспортом залишиться дозволеним для окремих категорій осіб, зокрема:

користувачів і власників земель у межах заповідних об'єктів;

посадових осіб Державної екологічної інспекції;

виконавчих органів місцевих рад;

правоохоронців;

працівників аварійно-рятувальних служб, органів охорони здоров'я, з'єднань військових частин, підрозділів ЗСУ та інших законних збройних формувань,

громадських інспекторів;

працівників організацій, які обслуговують там інфраструктуру;

місцевих жителів, які користуються заповідними зонами для власних потреб;

відвідувачів, що рухаються спеціальними туристичними маршрутами та дорогами для проїзду.