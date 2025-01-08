Верховна Рада заборонила джипінг на території заповідників і нацпарків

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11024 про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду.

"За" проголосували 246 народних депутатів повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями.

Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно", – зауважила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Очільниця Міндовкілля додала, що першим кроком до заборони шкідливого для довкілля джипінгу стала петиція до президента, яку українці ініціювали у вересні 2022 року.

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Нагадаємо, законопроєт №11024 обмежує можливість проїзду механічними транспортними засобами, як-от джипами, квадроциклами та багі, по територіях природно-заповідного фонду України.

Як розвагу, такі прогулянки подекуди пропонували для туристів – переважно в Карпатах.

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Після ухвалення змін, проїзд залишиться дозволеним для окремих категорій осіб, зокрема:

користувачів і власників земель у межах заповідних об'єктів;

посадових осіб Державної екологічної інспекції;

виконавчих органів місцевих рад;

правоохоронців;

працівників аварійно-рятувальних служб, органів охорони здоров'я, з'єднань військових частин, підрозділів ЗСУ та інших законних збройних формувань,

громадських інспекторів.

Також заборона не стосується доріг загального користування, вулиць населених пунктів та автомобільних доріг на приватних ділянках.

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Після ухвалення змін до законодавства проїжджати територіями заповідників і нацпарків на механічному транспорті досі зможуть:

працівники організацій, які обслуговують там інфраструктуру;

місцеві жителі, які користуються заповідними зонами для власних потреб;

відвідувачі, що рухаються спеціальними туристичними маршрутами та дорогами для проїзду.

Водночас законопроєкт у початковому вигляді не запроваджує відповідальності за порушення цього правила.