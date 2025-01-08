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Верховна Рада заборонила джипінг на території заповідників і нацпарків

Анна Коваленко — 8 січня, 17:01
Верховна Рада заборонила джипінг на території заповідників і нацпарків
Заборону джипінгу підтримали 246 нардепів
Фото: Serhii Prystupa/Getty Images

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11024 про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду.

"За" проголосували 246 народних депутатів повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями.

Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно", – зауважила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

Очільниця Міндовкілля додала, що першим кроком до заборони шкідливого для довкілля джипінгу стала петиція до президента, яку українці ініціювали у вересні 2022 року.

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Нагадаємо, законопроєт №11024 обмежує можливість проїзду механічними транспортними засобами, як-от джипами, квадроциклами та багі, по територіях природно-заповідного фонду України.

Як розвагу, такі прогулянки подекуди пропонували для туристів – переважно в Карпатах.

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Після ухвалення змін, проїзд залишиться дозволеним для окремих категорій осіб, зокрема:

  • користувачів і власників земель у межах заповідних об'єктів;
  • посадових осіб Державної екологічної інспекції;
  • виконавчих органів місцевих рад;
  • правоохоронців;
  • працівників аварійно-рятувальних служб, органів охорони здоров'я, з'єднань військових частин, підрозділів ЗСУ та інших законних збройних формувань,
  • громадських інспекторів.

Також заборона не стосується доріг загального користування, вулиць населених пунктів та автомобільних доріг на приватних ділянках.

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Після ухвалення змін до законодавства проїжджати територіями заповідників і нацпарків на механічному транспорті досі зможуть:

  • працівники організацій, які обслуговують там інфраструктуру;
  • місцеві жителі, які користуються заповідними зонами для власних потреб;
  • відвідувачі, що рухаються спеціальними туристичними маршрутами та дорогами для проїзду.

Водночас законопроєкт у початковому вигляді не запроваджує відповідальності за порушення цього правила.

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