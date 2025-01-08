Верховна Рада заборонила джипінг на території заповідників і нацпарків
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11024 про заборону джипінгу на території природно-заповідного фонду.
"За" проголосували 246 народних депутатів повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
"Джипінг на заповідних територіях забруднює ґрунти, знищує рослинний світ, шкодить диким тваринам. І сьогодні прийняття цього закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями.
Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно", – зауважила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.
Очільниця Міндовкілля додала, що першим кроком до заборони шкідливого для довкілля джипінгу стала петиція до президента, яку українці ініціювали у вересні 2022 року.
Нагадаємо, законопроєт №11024 обмежує можливість проїзду механічними транспортними засобами, як-от джипами, квадроциклами та багі, по територіях природно-заповідного фонду України.
Як розвагу, такі прогулянки подекуди пропонували для туристів – переважно в Карпатах.
Після ухвалення змін, проїзд залишиться дозволеним для окремих категорій осіб, зокрема:
- користувачів і власників земель у межах заповідних об'єктів;
- посадових осіб Державної екологічної інспекції;
- виконавчих органів місцевих рад;
- правоохоронців;
- працівників аварійно-рятувальних служб, органів охорони здоров'я, з'єднань військових частин, підрозділів ЗСУ та інших законних збройних формувань,
- громадських інспекторів.
Також заборона не стосується доріг загального користування, вулиць населених пунктів та автомобільних доріг на приватних ділянках.
Після ухвалення змін до законодавства проїжджати територіями заповідників і нацпарків на механічному транспорті досі зможуть:
- працівники організацій, які обслуговують там інфраструктуру;
- місцеві жителі, які користуються заповідними зонами для власних потреб;
- відвідувачі, що рухаються спеціальними туристичними маршрутами та дорогами для проїзду.
Водночас законопроєкт у початковому вигляді не запроваджує відповідальності за порушення цього правила.