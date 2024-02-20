Петиція про дозвіл проїзду в метро Києва із собаками набрала необхідні голоси

Петиція з проханням дозволити перевозити собак у столичному метро набрала потрібну кількість підписів.

Звернення, яке підписали понад 6 тисяч киян, тепер має розглянути профільна комісія.

Петиція з’явилася на сайті Київської міської ради 6 лютого. Авторка Валерія Уманські просила дозволити проїзд із чотирилапими, за умов дотримання безпекових та санітарних норм.

У соцмережах багато людей підтримали прохання та розповіли свої історії про труднощі перевезення собак.

“Просто в мене лапки…Інколи бували ситуації коли нас з Лакі просто не пускали в метро і нікого не хвилювало що він дуже маленький і на руках”, – написала “собачниця” Ліза Карпушина.

За чинними правилами, у київському метро можна перевозити лише птахів і дрібних тварин у клітках, а також собак-поводирів.

Вони повинні мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.

Нагадаємо, раніше в Україні дозволили брати домашніх тварин в укриття, але з дотриманням низки вимог.

Дискусія про необхідність цього рішення посилилась після того, як у столиці дітей з собакою не пустили до шкільного укриття під час повітряної тривоги.