"Зауважень не надходило": у МОН відповіли на прохання скасувати нову систему оцінювання учнів

У петиції освітяни скаржилися на збільшення бюрократичного навантаження

Міністерство освіти і науки відреагувало на петицію освітян з проханням скасувати нову систему оцінювання українських школярів. У МОН заявили, що працюють над питанням спрощення процедури.

Зокрема планують надати додаткові роз'яснення для вчителів, йдеться в тексті відповіді на петицію прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У МОН зауважили, що протягом 2023-2024 навчального року нова система оцінювання результатів навчання проходила апробацію в 145 закладах освіти.

У відомстві стверджують, що тоді освітяни відзначали переваги підходу, але зауважень щодо збільшення бюрократичного навантаження не було.

"Під час проведення апробації вчителі відзначали, що запропоновані процедури і критерії оцінювання створюють передумови для індивідуалізації навчання та надають змогу якісно спланувати індивідуальну роботу з учнями.

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Зауважень від педагогів щодо додаткового бюрократичного навантаження у зв’язку із запровадженням нових підходів до оцінювання знань не надходило", – йдеться в тексті відповіді на петицію.

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Нагадаємо, 14 лютого на сайті Кабміну 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду урядом, набрала петиція від українських вчителів із проханням скасувати нові рекомендації МОН. Йдеться про документ, який впроваджує новий підхід до оцінювання результатів навчання школярів 5-9 класів.

Автори звернення заявили, що рекомендації відомстві "не сприяють покращенню якості освітнього процесу". За їхніми словами, нова система створює додаткове бюрократичне навантаження на вчителів.

Що передбачає новий підхід до оцінювання?

МОН затвердило нові рекомендації щодо оцінювання в серпні 2024 року – вони прийшли на заміну старому підходу, який датувався 2011 роком.

У роз'ясненні відомства для "УП.Життя" пояснили, що за новою системою вчителі мають оцінювати не лише те, як учні виконують завдання, а й групи результатів навчання. Йдеться про так званий компетентнісний підхід, який включає аналіз знань, умінь, цінностей та ставлення.

Відтак для кожної галузі запровадили чітко визначені групи результатів. Тобто під час оцінювання завдання педагоги можуть робити висновок про відразу кілька умінь школяра.

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Зокрема, опис кожного бала 12-бальної шкали подають з урахуванням умінь:

читати з розумінням;

здатності висловлювати власну думку усно та письмово;

вміння критично й системно мислити;

здатність логічно обґрунтовувати позицію тощо.

При цьому вчителі зобов'язані ознайомити школярів із новими критеріями оцінювання, зокрема галузевими. Це впровадили для того, щоб учні розуміли, скільки можуть отримати балів за кожне виконане завдання.

Натомість незмінним залишився підхід із використанням 12-бальної шкали. Однак у закладах освіти можуть використовувати власну систему, але пізніше, під час виставлення річної оцінки, переводити бали в загальновизнану шкалу.