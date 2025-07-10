Підлітки дедалі частіше обмежують свій час за смартфонами, щоб уберегти психічне здоров’я – опитування

Підлітки дедалі частіше роблять перерви у використанні гаджетів замість того, щоб покладатися на контроль батьків. Школярі самостійно вдаються до того, щоб слідкувати за психічним здоров’я, безпекою та концентрацією.

Про це свідчать результати дослідження, яке провели фахівці дослідницької компанії GWI, інформує The Guardian.

Автори роботи провели опитування 20 тисяч підлітків віком від 12 до 15 років та їхніх батьків із 18 країн світу. Аналіз показав, що з 2022 року на 18% (до 40%) зросла кількість школярів, які роблять перерви від смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки.

За словами директорки центру "Цифрове майбутнє для дітей" Лондонської школи економіки Соні Лівінгстон, висновки підтверджують результати іншого дослідження, яке мають опублікувати незабаром.

Згідно з ним, діти та молодь випробовують різні способи керувати впливом онлайн-життя на свій добробут. Так школярі вдаються до відпочинку від інтернету, шукають більше позитивного досвіду, щоб відволіктися від негативного контенту, а подекуди взагалі відмовляються від соцмереж.

РЕКЛАМА:

"Діти дізнаються від батьків, ЗМІ чи з власного досвіду, що надмірне використання соціальних мереж не завжди корисне для них. Тому експериментують з різними методами захисту свого добробуту", – вважає дослідниця.

Співзасновниця організації Smartphone Free Childhood (з англ. – дитинство вільне від смартфонів) Дейзі Грінвелл каже, що регулярно спілкується з підлітками, які вирішують відмовитися від інтернету заради власного психічного здоров’я.

"Багато з них усвідомлюють, що ці платформи не нейтральні. Вони створені для того, щоб маніпулювати увагою [...] Підлітки розуміють, що деякі найбільші компанії світу монетизують їхній час, увагу та самооцінку. Тож відмова стала актом бунту", – зауважила Дейзі Грінвелл.

Читайте також : Кожен десятий підліток має ознаки залежності від соцмереж чи ігор в інтернеті: звіт ВООЗ

Професор поведінкової науки в Університету Бата Девід Елліс вважає, що підлітки, ймовірно, відкривають для себе функції, які допомагають контролювати час у соцмережах та смартфонах краще, ніж це робить батьківський контроль.

Дослідження GWI також виявило, що залежність від соціальних мереж входить до трійки головних страхів батьків за своїх дітей. Крім того, дорослі переймаються за зміну клімату, війну та вартість життя.

8% батьків зізналися, що стали більше обмежувати час своїх дітей за гаджетами після перегляду популярного серіалу "Юнацтво" про небезпеку онлайн-мізогінії (жінконенависництва).

Раніше опитування українських школярів показало, що до третини підлітків віком від 14 до 17 років щодня бачать насильницький контент в інтернеті. Найчастіше такі матеріали викликають у них тривогу, страх та злість.