Сексуальне насильство над 12-річним: у Полтаві обрали запобіжний захід одному з підозрюваних

Суд у Полтаві обрав запобіжний захід підозрюваному у сексуальному насильстві та знущаннях з 12-річного хлопця у Котельві.

15-річного підозрюваного передали під нагляд батьків, передає Суспільне з посиланням на речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва.

Відповідне рішення ухвалив суд 4 вересня.

2 вересня у Полтаві суд також обрав запобіжний захід 22-річному підозрюваному – тримання під вартою до 31 жовтня без права внесення застави.

Судді ще мають розглянути застосування примусових заходів виховного характеру щодо третього 14-річного підлітка, ймовірно, причетного до злочину.

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Останній наразі не досяг 16 років - віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

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Нагадаємо, у червні 2024 року у Котелевській громаді двоє підлітків та один дорослий вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопцем.

Вони змушували його оголятися, принижували його та знімали це все на відео.

До відповідальності притягнули батьків неповнолітніх, однак кваліфікували справу як адміністративне правопорушення. Їм призначили штраф за невиконання обов'язків щодо виховання дітей – 850 та 1190 гривень.

Однак правоохоронці відкрили нове кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство. Це правопорушення передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Крім того, 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків через те, що вони не внесли дані після звернення матері постраждалого.