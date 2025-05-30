Підліток з Сум, який врятував людей з палаючого автобусу, здобув медаль на чемпіонаті Європи

13-річний Кирило Ілляшенко, який врятував людей з автобуса в Сумах під час атаки 13 квітня, виборов срібло чемпіонату Європи з пляжної боротьби серед юнаків.

Про це повідомив виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар.

Чемпіонат проводили в містечку Поречі, що в Хорватії.

Мама хлопця Марина Ілляшенко розповіла, що її син повернувся до тренувань за кілька тижнів після перенесеної операції.

"Його батько і тренер, Олексій Ілляшенко, розробив спеціальну програму підготовки: з огляду на стан здоров’я, фізичні навантаження поступово зростали.

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У Хорватії Кирило вийшов на пісок – не як жертва війни, а як справжній борець. І здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи", – сказала вона.

Президент України Володимир Зеленський відзначив Кирила Ілляшенка новою почесною нагородою "Майбутнє України", розповіли в ОВА.

Нагадаємо, 13 квітня окупанти випустили балістичні ракети по центру Сум. Внаслідок атаки загнули 34 людини, серед них двоє дітей.