Зґвалтування на Закарпатті: адвокати заявили про спробу уникнення правосуддя через мобілізацію

Адвокати 14-річної потерпілої внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті припускають, що двоє обвинувачених у справі намагаються уникнути правосуддя через мобілізацію.

У цьому їм нібито допомагає Обухівський РТЦК у Київській області.

Про це повідомили в юридичній компанії "Міллер", адвокати якої представляють інтереси потерпілої.

Захисники дівчинки стверджують, що двом обвинуваченим у зґвалтуванні неповнолітньої в березні цього року виповнилося 18 років.

"І саме зараз, перед завершенням судового розгляду, обвинувачені вирішили мобілізуватися. При цьому, вони не мають військової освіти, не служили строкову службу та не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди", – кажуть адвокати.

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На засіданні 22 жовтня мали відбутися судові дебати, однак захист обвинувачених подав клопотання, в якому просить відкласти судовий розгляд на іншу дату. Прохання мотивують тим, що 21 жовтня двоє обвинувачених нібито були мобілізовані Обухівським РТЦК.

"На підтвердження цього захист надав ніким не завірені копії повісток Обухівського РТЦК про виклик обвинувачених. Для перевірки достовірності цих даних, суд направить запит до Обухівського РТЦК", – стверджують захисники потерпілої.

Мобілізація двох обвинувачених призведе до зупинення судового розгляду стосовно них до моменту їхньої демобілізації. Це негативно вплине на результат розгляду, вважають юристи.

"На сьогодні з моменту події пройшло 3 роки, і більшість свідків, яких допитували в судових засіданнях, вже не пам’ятають багато важливих деталей події, про які вони зазначали на початку досудового розслідування.

Окрім того, третьому обвинуваченому в листопаді цього року також виповниться 18, і ми припускаємо, що він теж спробує таким саме способом уникнути судового розгляду", – зазначать у "Міллері".

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Там також звертають увагу на те, що мобілізуватися вони вирішили саме через Обухівський РТЦК у Київській області, хоча постійно проживають на Закарпатті.

"Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону? І чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду?" – пишуть у компанії "Міллер".

Вони нагадують, що Обухівський РТЦК вже не вперше фігурує в подібних справах.

"Аналогічна ситуація мала місце у "Кагарлицькій справі", коли обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські також вирішили мобілізуватися саме перед оголошенням вироку.

Це лише підсилює підозри щодо використання мобілізації як способу уникнути правосуддя", – переконують адвокати.

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Один із захисників потерпілої Ілля Воробйов припускає, що мобілізація обвинувачених не є їхнім щирим бажанням стати до захисту своєї країни.

"Адже вони могли це зробити ще в березні цього року, а не перед закінченням судового процесу. На мою думку, це своєрідний спосіб реалізації стратегії захисту…" – стверджує Воробйов.

Раніше ми писали про те, що захисники підлітків, яких звинувачують у груповому насиллі над 14-річною дівчинкою, зірвали проведення судових дебатів, подавши клопотання про закриття кримінального провадження. Однак згодом суд відмовився його задовольнити.

Нагадаємо, у серпні 2021 року троє підлітків у селі Верхні Ворота, що на Закарпатті, зґвалтували 14-річну дівчину, яка прийшла на запрошення одного з них у підвал.

Там, аби постраждала не чинила опір, один з юнаків вдарив її у живіт, після чого інший підліток нахилив неповнолітню та стиснув її голову між своїми ногами. Після того, як хлопці зняли з дівчини одяг, вони по черзі її зґвалтували.

Юнаки фіксували процес злочину на камеру. Згодом зловмисники розповсюдили відео серед учнів місцевої школи.