"Гроші ходять за вчителем": у МОН розповіли про новий підхід до підвищення кваліфікації педагогів

У 2025-2026 навчальному році в Україні почне роботу новий підхід до фінансування процесу підвищення кваліфікації вчителів. Відтепер педагоги самостійно обиратимуть для себе курси, а кошти для них отримуватимуть на індивідуальні віртуальні картки.

Наразі державним фінансуванням для навчання освітян керували в обласних інститутах післядипломної освіти.

Про новації розповіла заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в ефірі телемарафону.

За її словами, підхід "гроші ходять за вчителем" передбачає, що педагоги зможуть самостійно обирати, за якими програми підвищення кваліфікації навчатися. При цьому вони зможуть покращувати знання та навички не лише в інститутах післядипломної освіти, а й завдяки пропозиціям приватних компаній.

"Гроші будуть заходити на умовно віртуальну картку вчителя. Він, маючи цей резерв грошей, обиратиме ті курси підвищення кваліфікації у провайдерів, які відповідають його очікуванням і профілю", – пояснила посадовиця.

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Вона додала, що перед обранням курсу вчителі будуть проходити тестування на спеціальному порталі, за допомогою якого педагоги зможуть виявити сфери знань і навичок, які потребують покращення.

Зміни впроваджують у межах політики "Освіта для життя", за якою МОН оновлює зміст шкільної освіти. Метою змін є навчання школярів так, аби вони після закінчення школи вміли застосовувати здобуті знання та навички на практиці.

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Зміни в середній освіті вимагають оновлення програм, підвищення кваліфікації педагогів та переоснащення освітніх просторів.

Раніше МОН скасували скандальний наказ №1112, який змінював організацію дистанційного навчання у школах. Також вилучили деякі положення з іншого наказу, які критикували зокрема через ускладнення доступу до освіти учнів з ТОТ.