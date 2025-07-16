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Лісовий: Оновлений предмет "Захист України" стане обов’язковим із 2027 року

Анна Коваленко — 16 липня, 14:51
Лісовий: Оновлений предмет Захист України стане обов’язковим із 2027 року
За оновленою програмою навчаються більшість старшокласників
Фото: OLEKSII.CHUMACHENKO/DepositPhotos

В Україні понад 280 тисяч старшокласників – це близько 65% учнів 10–11-х класів – уже навчаються за оновленою програмою "Захист України" у спеціально створених центрах.

Із 2027 року цей курс стане обов’язковим для всіх старшокласників, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, через майже рік з провадження модельної навчальної програми в Україні створили та оснастили майже тисячу навчальних центрів. Оновлену дисципліну викладають близько чотирьох тисяч вчителів, які навчають понад 280 тисяч (65%) старшокласників.

"Попереду – масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє у своїй країні", – написав міністр.

Оновлений "Захист України"
Фото: Оксен Лісовий/Facebook
Освітні осередки для навчання
Фото: Оксен Лісовий/Facebook
Обладнання для "Захисту України"
Фото: Оксен Лісовий/Facebook
Навчання медичній допомозі
Фото: Оксен Лісовий/Facebook
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Нагадаємо, нещодавно МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання для викладання "Захисту України". Крім звичних дошок, маркерів, стільців та столів, до нього ввійшли:

  • симулятори управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
  • інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
  • радіостанції для вивчення основ зв’язку;
  • манекени для навчання реанімації та першій допомозі.
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Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовував розподіл на хлопців та дівчат на предметі "Захист України".

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