Лісовий: Оновлений предмет "Захист України" стане обов’язковим із 2027 року

В Україні понад 280 тисяч старшокласників – це близько 65% учнів 10–11-х класів – уже навчаються за оновленою програмою "Захист України" у спеціально створених центрах.

Із 2027 року цей курс стане обов’язковим для всіх старшокласників, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, через майже рік з провадження модельної навчальної програми в Україні створили та оснастили майже тисячу навчальних центрів. Оновлену дисципліну викладають близько чотирьох тисяч вчителів, які навчають понад 280 тисяч (65%) старшокласників.

"Попереду – масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє у своїй країні", – написав міністр.

Фото: Оксен Лісовий/Facebook Фото: Оксен Лісовий/Facebook Фото: Оксен Лісовий/Facebook Фото: Оксен Лісовий/Facebook

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, нещодавно МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання для викладання "Захисту України". Крім звичних дошок, маркерів, стільців та столів, до нього ввійшли:

симулятори управління дронами типу FPV із комп’ютерами;

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

радіостанції для вивчення основ зв’язку;

манекени для навчання реанімації та першій допомозі.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовував розподіл на хлопців та дівчат на предметі "Захист України".