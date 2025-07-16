Лісовий: Оновлений предмет "Захист України" стане обов’язковим із 2027 року
В Україні понад 280 тисяч старшокласників – це близько 65% учнів 10–11-х класів – уже навчаються за оновленою програмою "Захист України" у спеціально створених центрах.
Із 2027 року цей курс стане обов’язковим для всіх старшокласників, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
За його словами, через майже рік з провадження модельної навчальної програми в Україні створили та оснастили майже тисячу навчальних центрів. Оновлену дисципліну викладають близько чотирьох тисяч вчителів, які навчають понад 280 тисяч (65%) старшокласників.
"Попереду – масштабування. Знання про безпеку, самозахист, медицину, інформаційний простір – це вже не просто "додаткова підготовка", це базова навичка сучасної людини. Для її відчуття власної гідності та сміливого погляду у своє майбутнє у своїй країні", – написав міністр.
Нагадаємо, нещодавно МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання для викладання "Захисту України". Крім звичних дошок, маркерів, стільців та столів, до нього ввійшли:
- симулятори управління дронами типу FPV із комп’ютерами;
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;
- радіостанції для вивчення основ зв’язку;
- манекени для навчання реанімації та першій допомозі.
Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, який скасовував розподіл на хлопців та дівчат на предметі "Захист України".