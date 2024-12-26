В Україні планують удосконалити наукові парки: про що йдеться і яких змін очікувати

В Україні розпочали роботу над проєктом Science City, в межах якого планують удосконалити діяльність наукових парків. Їх створюють в закладах вищої освіти або наукових установах з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.

Про це розповіли Міністерство освіти і науки України та віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Для впровадження проєкту розробили низку необхідних змін до чинного законодавства, які сприятимуть інноваційній діяльності наукових парків, університетів та науково-дослідних інституцій.

Михайло Федоров назвав ініціативу Science City "кроком до трансформації освіти", який допоможе реформувати наявні 36 наукових парків, більшість з яких "існує лише формально".

Фото: FEDOROV/Telegram

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"Science City – логічне продовження трансформації освіти. Ми хочемо побудувати швидку та гнучку систему освіти, адаптовану під виклики часу.

Щоб ВВП України зростав, потрібні люди з різними компетенціями, тому ми комплексно трансформуємо освіту – реформуємо школи, університети, профтехи, створюємо нові освітні програми з фокусом на інноваціях та можливості для розвитку в науці", – пояснив Михайло Федоров.

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Які зміни планують запровадити?

Збільшення кількості потенційних партнерів. Зміни до чинного законодавства допоможуть науковим паркам співпрацювати з будь-якими організаціями, що допоможе збільшити можливості для спільних проєктів.

Податкові та митні пільги. В МОН очікують, що такі заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності університетів, наукових установ та парків на ринку.

Спрощення оренди й закупівель. Проєкт пропонує надати науковим паркам можливість самостійно проводити закупівлі за приватні кошти та орендувати державне майно без аукціонів.

Резидентство Дія.City має змінити поріг середньомісячної зарплати від 600 до 800 євро. При цьому держава не матиме обмежень на участь в їхньому статутному капіталі.

Цифровізація процесів. Зміни передбачають, що всі адміністративні процедури відбуватимуться через національну електронну науково-інноваційну систему (URIS).

Оцінювання роботи. Результати діяльності наукових парків будуть враховувати при атестації університетів, наукових установ та під час розподілу державного фінансування для них.

Сучасна інфраструктура. Проєкт передбачає пільги для розмитнення наукового обладнання, а також спільні лабораторії, центри колективного користування і тимчасовий безоплатний вжиток обладнання для наукових парків.

Спрощення реєстрації проєктів наукових парків. Зміни впроваджують безоплатну реєстрацію за 15 днів замість платної 45-денної процедури. Крім того, проєкт скасовує обмеження на строки реалізації проєктів.

Механізми захисту. Science City надасть додаткові умови для запобігання зловживань статусом наукових парків, кажуть у МОН.

Прозорість. Після впровадження змін інформація про всі наукові парки, їхні програми розвитку та результати роботи буде доступною для ознайомлення у відкритому реєстрі.

"Такі зміни створять умови для розвитку науки й залучення інвестицій в наукомісткі інновації. Проєкт надасть науковцям можливості вивести результати своїх інноваційних розробок на ринок і сфокусуватися на дослідженнях, передавши адміністративні питання науковому парку", – вважають у Міністерстві освіти і науки.

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Наразі тривають громадські обговорення законопроєкту про Science City.

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