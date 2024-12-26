В Україні планують удосконалити наукові парки: про що йдеться і яких змін очікувати
В Україні розпочали роботу над проєктом Science City, в межах якого планують удосконалити діяльність наукових парків. Їх створюють в закладах вищої освіти або наукових установах з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.
Про це розповіли Міністерство освіти і науки України та віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.
Для впровадження проєкту розробили низку необхідних змін до чинного законодавства, які сприятимуть інноваційній діяльності наукових парків, університетів та науково-дослідних інституцій.
Михайло Федоров назвав ініціативу Science City "кроком до трансформації освіти", який допоможе реформувати наявні 36 наукових парків, більшість з яких "існує лише формально".
"Science City – логічне продовження трансформації освіти. Ми хочемо побудувати швидку та гнучку систему освіти, адаптовану під виклики часу.
Щоб ВВП України зростав, потрібні люди з різними компетенціями, тому ми комплексно трансформуємо освіту – реформуємо школи, університети, профтехи, створюємо нові освітні програми з фокусом на інноваціях та можливості для розвитку в науці", – пояснив Михайло Федоров.
Які зміни планують запровадити?
- Збільшення кількості потенційних партнерів. Зміни до чинного законодавства допоможуть науковим паркам співпрацювати з будь-якими організаціями, що допоможе збільшити можливості для спільних проєктів.
- Податкові та митні пільги. В МОН очікують, що такі заходи сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності університетів, наукових установ та парків на ринку.
- Спрощення оренди й закупівель. Проєкт пропонує надати науковим паркам можливість самостійно проводити закупівлі за приватні кошти та орендувати державне майно без аукціонів.
- Резидентство Дія.City має змінити поріг середньомісячної зарплати від 600 до 800 євро. При цьому держава не матиме обмежень на участь в їхньому статутному капіталі.
- Цифровізація процесів. Зміни передбачають, що всі адміністративні процедури відбуватимуться через національну електронну науково-інноваційну систему (URIS).
- Оцінювання роботи. Результати діяльності наукових парків будуть враховувати при атестації університетів, наукових установ та під час розподілу державного фінансування для них.
- Сучасна інфраструктура. Проєкт передбачає пільги для розмитнення наукового обладнання, а також спільні лабораторії, центри колективного користування і тимчасовий безоплатний вжиток обладнання для наукових парків.
- Спрощення реєстрації проєктів наукових парків. Зміни впроваджують безоплатну реєстрацію за 15 днів замість платної 45-денної процедури. Крім того, проєкт скасовує обмеження на строки реалізації проєктів.
- Механізми захисту. Science City надасть додаткові умови для запобігання зловживань статусом наукових парків, кажуть у МОН.
- Прозорість. Після впровадження змін інформація про всі наукові парки, їхні програми розвитку та результати роботи буде доступною для ознайомлення у відкритому реєстрі.
"Такі зміни створять умови для розвитку науки й залучення інвестицій в наукомісткі інновації. Проєкт надасть науковцям можливості вивести результати своїх інноваційних розробок на ринок і сфокусуватися на дослідженнях, передавши адміністративні питання науковому парку", – вважають у Міністерстві освіти і науки.
Наразі тривають громадські обговорення законопроєкту про Science City.
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