Літнє подружжя британців, яке майже 8 місяців тому затримали таліби, повернулося до Англії

Барбі та Пітер Рейнольдси, яких в Афганістані майже вісім місяців утримували без висунення звинувачень, повернулися до Великої Британії.

Літню пару звільнили за посередництва Катару. Спершу їх доставили до Дохи, а в суботу, 20 вересня, вони прибули в аеропорт "Гітроу", пише The Guardian.

"Це момент неймовірної радості для нашої родини, і ми глибоко вдячні кожному, хто доклав зусиль для їхнього звільнення", – зазначив син подружжя Джонатан Рейнольдс.

Родина подякувала еміру Катару за його лідерство й співчуття, а також за дипломатичні зусилля та підтримку.

Таліби затримали 76-річну жінку та її 80-річного чоловіка, коли ті їхали до свого дому в провінції Баміян. Подружжя тримали без висунення звинувачень у в’язниці суворого режиму. Таліби ніколи не пояснювали причину їхнього затримання.

Речник міністерства закордонних справ уряду талібів Абдул Кахар Балхі написав у X, що подружжя "порушило афганське законодавство" й було звільнене в п’ятницю після судового засідання. Яке саме порушення їм інкримінували, він не уточнив.

Барбі та Пітер Рейнольдси прожили в Південній Азії майже два десятиліття, там вони керували освітньо-тренінговою організацією. У межах одного зі своїх проєктів в школах Афганістану подружжя навчало матерів вихованню дітей.

Після того, як таліби захопили владу у 2021 році, більшість людей, з якими працювали Рейнольдси, покинули Афганістан, однак пара вирішила залишитися в країні.

