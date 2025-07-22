В Афганістані таліби заборонили салони краси: жінки змушені працювати підпільно

В Афганістані Талібан заборонив салони краси. Це змусило жінок, які часто є єдиними годувальницями сім’ї, працювати підпільно. Багато родин перебувають на межі виживання, і це рішення ще більше ускладнює їхнє становище.

Про це пише The Washington Post.

Одна з них – керівниця салону краси 22-річна Сімін. Вона просить клієнтів паркуватися за кілька кварталів від її будинку та уникати солдатів, які патрулюють район. Після цього, за її словами, люди пробираються до дверей без вивіски та тихо повідомляють про своє прибуття.

Сімін каже, що її бізнес процвітав, але два роки тому влада Талібану заборонила салони, назвавши їхні послуги "вадами, які заборонені в ісламі".

"Я хвилююся, що таліби нас знайдуть, але в мене немає іншого вибору. Це єдине джерело доходу нашої родини", – зазначила дівчина.

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Сімін ніколи не уявляла себе власницею салону краси, а тим паче підпільного. Після закінчення школи у 2020 році вона мріяла стати кардіохірургом. Але коли у 2021-му війська США вийшли з Афганістану і таліби повернули собі владу, новий режим почав впроваджувати найекстремальнішу у світі гендерну дискримінацію.

Зокрема, вони заборонили жінкам:

здобувати освіту після шостого класу;

обіймати державні посади;

з’являтися без хіджабу чи паранджі на вулиці чи у громадських місцях. Відомо про випадки, коли жінок, які не носять хіджаб, арештовували .

Спочатку здавалося, що 12 тисяч салонів краси по всій країні не підпадають під ці правила – це були єдині громадські місця, де могли збиратися жінки. За словами Сімін, афганські наречені, які відчайдушно потребували компанії, не могли насититися передвесільними процедурами. Маючи салон краси, Сімін та її сестра могли прогодувати всю сім'ю.

Але у 2023 році чиновники наказали жінкам закрити свій бізнес. У відеозверненні речник Міністерства чеснот і доброчесності, яким керує Талібан, заявив, що вищипування брів, використання макіяжу і штучного волосся "не дозволено за законами шаріату", а "необхідність платити за макіяж наречених стала "фінансовим тягарем для їхніх сімей".

"Ми відкривали цей салон з такою надією і любов'ю. Немає слів, які б передали те, що я відчула, коли нам сказали закрити його", – каже Сімін.

Після цієї заборони багато жінок почали вести онлайн-бізнес.

Влада Афганістану чітко не визначила, яке покарання загрожує жінкам за порушення наказу, сказав Сайф-уль-Іслам Хайбер, речник Міністерства у справах чеснот і доброчесності. Але ООН задокументувала кілька затримань власниць салонів, які чинили опір і відмовлялися закрити свої заклади.

В Афганістані жінки, витіснені з високооплачуваних і впливових посад, все частіше змушені займатися низькокваліфікованою та низькооплачуваною працею, часто за зачиненими дверима. Про це свідчать проведені раніше інтерв’ю.

У країні, понівеченій чотирма десятиліттями війни, де багато чоловіків працездатного віку загинули або набули інвалідність, жінки змушені тяжко працювати, щоб якось звести кінці з кінцями.

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Талібан не приховував свого наміру витіснити жінок з ринку праці. В інтерв'ю 2023 року заступник міністра праці Дін Мохаммад Хакбін заявив афганському телеканалу, що "95% афганців не хочуть, щоб їхні жінки йшли на роботу", звинувативши решту 5% у тому, що Захід "промив їм мізки".

Зовсім недавно режим дозволив жінкам знову працювати без шкоди для політики гендерної сегрегації. Жінки повинні працювати в "секторах, призначених спеціально для них", заявив Саміулла Ібрагімі, речник Міністерства праці.

Представники Талібану взяли участь в урочистому відкритті гендерно сегрегованих ринків, де жінки можуть торгувати одягом, керамікою та іншими товарами. Їх також заохочують працювати в школах для дівчат, жіночих лікарнях і тюремних відділеннях.