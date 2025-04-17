У Києві жінка посеред вулиці відлупцювала дворічного онука: її знайшли поліціянти

У середмісті Києва 54-річна жінка відлупцювала свого дворічного онука, бо той "вередував". На бабусю склали адміністративний протокол.

Про інцидент у Дніпровському районі столиці стало відомо з соцмереж, де опублікували відео насильства щодо дитини, повідомили в Головному управлінні Національної поліції Києва.

На ролику можна побачити, як жінка тягне дитину асфальтом за руку. При цьому маля голосно плаче. Згодом вона кладе хлопчика на землю і завдає йому декілька ударів рукою.

Правоохоронці встановили, що на відео була 54-річна місцева мешканка. Жінка розповіла поліціянтам, що того дня забрала дворічного онука зі садочка. За її словами, дорогою додому дитина "почала вередувати".

"Жінка силою тягнула хлопчика за руку та, не втримавши емоцій, декілька разів вдарила", – додали в поліції.

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Поліціянти склали на порушницю протокол про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 КУпАП – вчинення домашнього насильства.

"Правоохоронці наголошують, що вчинення домашнього насильства, особливо щодо дітей, неприпустиме! Якщо ви стали жертвою чи свідком порушення, негайно звертайтесь до поліції на спецлінію "102", – зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть 27-річного чоловіка, який систематично бив своїх двомісячну доньку та дворічного сина. За даними правоохоронців, одесит бив немовля щоразу, коли воно плакало, намагаючись так його "заспокоїти".