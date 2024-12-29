Скільки рішень МСЕК про інвалідність вже скасували? Розповіли у МОЗ

Понад 100 рішень МСЕК про інвалідність вже скасували – Ляшко

Правоохоронні органи передали Міністерству охорони здоровʼя понад 2 тисячі справ про сумнівну інвалідність, яку встановили завдяки висновкам медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Майже 200 рішень уже скасували, повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в ефірі марафону "Єдині новини".

За його словами, відомство розглянуло уже майже тисячу справ.

Рішення про інвалідність скасували 188 людям. Ще 388 – викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду, щоб дізнатися, чи дійсно стан здоров’я відповідає запису, зробленому при проведенні МСЕК.

"Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров'я.

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Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі", – наголосив Ляшко.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК.

Цьому передували гучні скандали. Один із них пов’язаний з керівницею Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою, яку викрили на зберіганні 100 тисяч доларів, фальшивих медичних документів і списків ухилянтів.

Згодом також з’ясувалося, що 49 прокурорів області, зокрема очільник обласної прокуратури, отримали інвалідність через її комісію.

Нова система, яка запрацює з 1 січня 2025 року, передбачає створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з лікарів-практиків у кластерних і надкластерних лікарнях.

Система буде повністю електронною – в ній фіксуватимуть кожен крок оцінки стану пацієнтів, щоб мінімізувати корупційні ризики.