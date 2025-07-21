Поні Чубарек, який осліп через обстріл Харкова, возз'єднався з подругою у притулку на Київщині
Поні Чубарек, який втратив зір після російського обстрілу в Харкові, воззʼєднався зі своєю подругою в притулку "Ріфуджіо" на Київщині.
Після порятунку Чубарека очільник "Ріфуджіо" Андреа Чистерніно побачив відео з 6-місячною Карамеллою – білою поні, яка раніше весь час була поруч із Чубареком, розповідають в організації UAnimals.
Андреа попросив волонтерів привезти в притулок і цю поні. Навіть із повністю втраченим зором Чубарек впізнав подругу.
"Карамелла – це очі Чуби, вона не відходить від нього ні на мить. А коли раптом віддаляється, Чуба починає обертатися. Тоді Карамелла біжить до нього, торкається його, і Чуба заспокоюється", – цитують Андреа зоозахисники.
Маленький 7-місячний поні Чубарек осліп через вибух дрона в Харкові. Уламки пошкодили тварині очі – навіть дві операції не допомогли відновити зір.
Через те що Чубарек не міг бачити, він весь час нервував і бігав по колу. У такому стані тварину побачив італієць Андреа Чистерніно, очільник притулку "Ріфуджіо", що вже 10 років працює на Київщині.
Андреа забрав під свою опіку Чубарека, а згодом і Карамеллу. Загалом у притулку "Ріфуджіо" мешкає 40 врятованих свійських тварин: індонезійська свиня Кабачок, коні, корови, вівці, кози, кури, кролі, гуси та інші.
Також у прихистку – 200 собак та 60 котів, багато з яких були врятовані від війни чи людської жорстокості.
Зооволонтери збирають кошти на 60 тонн сіна для жителів притулку, щоб забезпечити їх їжею на осінь і зиму.