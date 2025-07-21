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Поні Чубарек, який осліп через обстріл Харкова, возз'єднався з подругою у притулку на Київщині

Олена Барсукова — 21 липня, 18:50
Поні Чубарек, який осліп через обстріл Харкова, возз'єднався з подругою у притулку на Київщині
Карамелла і Чубарек
Фото: UAnimals

Поні Чубарек, який втратив зір після російського обстрілу в Харкові, воззʼєднався зі своєю подругою в притулку "Ріфуджіо" на Київщині.

Після порятунку Чубарека очільник "Ріфуджіо" Андреа Чистерніно побачив відео з 6-місячною Карамеллою – білою поні, яка раніше весь час була поруч із Чубареком, розповідають в організації UAnimals.

Поні осліп від обстрілу
Андреа прихистив сліпого Чубарека у притулку "Ріфуджіо", а потім забрав туди його подругу-поводиря Карамеллу
UAnimals

Андреа попросив волонтерів привезти в притулок і цю поні. Навіть із повністю втраченим зором Чубарек впізнав подругу.

"Карамелла – це очі Чуби, вона не відходить від нього ні на мить. А коли раптом віддаляється, Чуба починає обертатися. Тоді Карамелла біжить до нього, торкається його, і Чуба заспокоюється", – цитують Андреа зоозахисники.

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Маленький 7-місячний поні Чубарек осліп через вибух дрона в Харкові. Уламки пошкодили тварині очі – навіть дві операції не допомогли відновити зір.

Через те що Чубарек не міг бачити, він весь час нервував і бігав по колу. У такому стані тварину побачив італієць Андреа Чистерніно, очільник притулку "Ріфуджіо", що вже 10 років працює на Київщині.

Поні
"Радості Чубарека не було меж. Навіть із повністю втраченим зором він упізнав подругу!" – кажуть зоозахисники
UAnimals

Андреа забрав під свою опіку Чубарека, а згодом і Карамеллу. Загалом у притулку "Ріфуджіо" мешкає 40 врятованих свійських тварин: індонезійська свиня Кабачок, коні, корови, вівці, кози, кури, кролі, гуси та інші.

Також у прихистку – 200 собак та 60 котів, багато з яких були врятовані від війни чи людської жорстокості.

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Зооволонтери збирають кошти на 60 тонн сіна для жителів притулку, щоб забезпечити їх їжею на осінь і зиму.

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