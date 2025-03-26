Видри, сови та інші: кияни намагалися незаконно вислати до США опудала 7 червонокнижних тварин

Столичні митники викрили порушників, які намагалися переслати за кордон 13 опудал тварин, 7 з яких занесені до Червоної книги України.

Заборонені "трофеї" намагалися відправити до США у міжнародних поштових відправленнях, повідомляє Київська митниця.

За висновками експертів Національного науково-природничого музею НАН України, серед вилучених опудал – сичик-горобець, сова болотяна та видра річкова.

Усі ці види перебувають під державною охороною через загрозу зникнення.

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Сичик-горобець – найменша сова України, мешкає в Карпатах, Розточчі та на Поліссі.

Сова болотяна – осілий та кочовий птах, якого можна зустріти на луках і болотах.

Видра річкова – нічна тварина, що живе в прісноводних водоймах Полісся та Лісостепу.

Окрім червонокнижних тварин, митники також виявили опудала сови вухатої, боривітра та малого яструба.

Усі вони захищені міжнародними природоохоронними угодами, зокрема CITES, яка передбачає суворий контроль за експортом диких тварин і їхніх похідних.

Жодних дозвільних документів на вивезення цих об’єктів до митниці надано не було.

На зловмисників склали протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Усі 13 опудал вилучили.

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Нагадаємо, у січні київські митники також викрили українців, які намагалися незаконно переправити за кордон опудала червонокнижної річкової видри і двох вухатих сов. Їх передали до музеїв.