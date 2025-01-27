Працівниці університету Карпенка-Карого, яка виправдовувала домагання у виші, оголосили догану

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Працівниця Університету імені Карпенка-Карого Наталія Корольова, яка раніше виправдовувала Андрія Білоуса та стверджувала, що студентки провокують чоловіків на домагання своїм відвертим вбранням, отримала догану.

Про це розповіли на зустрічі адміністрації КНУТКіТ зі студентами, яка відбулася 27 січня.

Раніше студенти вишу звернули увагу на коментарі Корольової у Facebook, у яких та стверджувала, що студентки занадто вільні, "намагаються звабити викладачів відвертим одягом", "дозволяють собі приходити з таким декольте і майже в одних трусах" буцімто для того, щоб "привертати увагу публічних людей".

"Хіба є рішення суду, що відбулося сексуальне насилля? Я вам як працівниця університету скажу: скоріш сексуальне насилля відбувається не від викладачів, а від студенток, що своїми відвертим одягом, поглядом намагаються звабити викладачів, що працюють – шановних, публічних людей, а коли не отримують того, чого хочуть, то вдаються до такого бруду!" – також писала жінка.

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Як розповіла сама Корольова, вона є завідувачкою навчальної лабораторії на другій кафедрі акторського мистецтва та режисури драми, завідувачем якої є Білоус.

Жінка каже, що вирішила стати на захист викладача, коли прочитала коментарі під дописом університету щодо інциденту з Білоусом.

"Я відчула, що це якийсь самоосуд, що люди зібралися без вироку суду, без розслідування і засудили людину, чия провина не доведена. І на сьогодні це так і є.

Це добре, що ви (студенти – ред.) говорите про такі речі. Але за три роки моєї роботи жодна студентка не підійшла, усі відгуки та рейтинги позитивні. І це про всіх викладачів", – сказала Корольова.

Також завідувачка намагалася пояснити, чому залишила саме такі коментарі.

"Абітурієнти, які намагаються вступити до вишу… Я бачу, що вони намагаються вступити по-різному. Це більше стосується дівчат, аніж хлопців…", – заявила Наталія Корольова.

Студентів обурили такі висловлювання працівниці театрального вишу і вони не дали закінчити їй думку. Водночас в адміністрації університету зазначили, що це особиста думка Корольової і вона не мала права її висловлювати як працівниця вишу.

Після цих слів студенти вимагали звільнити жінку, однак представники вишу відповіли, що це можуть зробити лише "згідно з чинним законодавством".

Скандал довкола Андрія Білоуса: що відомо

Нагадаємо, нещодавно режисера та викладача Андрія Білоуса звинуватили у сексуальних домаганнях до студенток вишу.

Перші відеоролики зі звинуваченнями опублікували 20 січня 2025 року. Дівчина, яка опублікувала анонімне відео, розповіла, що отримувала непристойні повідомлення від викладача. За її словами, той надсилав їй власні фото інтимного характеру, а також інших студенток.

Пізніше авторка відео розкрила свою особистість. Нею виявилася 23-річна киянка Софія Сапожнік. Дівчина нині проживає у США, тож не побоялася розповісти про свій досвід.

Ще одна потерпіла, Анна-Марія Баранова, опублікувала скріншоти листуванням із Білоусом, у яких він писав студентці сексуалізовані повідомлення.

Ще одна колишня студентка Білоуса анонімно розповіла "Громадському", що викладач фліртував з нею і "торкався" її тіла.

Наразі для студенток, які зазнали домагань або інших неетичних проявів з боку викладача, створили анонімну анкету, де вони можуть поділитися своїм досвідом. Пізніше ці матеріали передадуть до Національної поліції.

Водночас в Університеті Карпенка-Карого спершу заявляли, що не отримували жодних скарг з цього приводу. 9 січня розпочали службову перевірку у виші, а згодом повідомили, що адміністрація звернулася із заявою до поліції.

27 січня стало відомо, що на тлі скандалу Білоуса відсторонено від викладання.

Сам Білоус раніше відмовився коментувати ситуацію, сказавши лише, що "подав заяву в поліцію".

Адміністрація університету на зустрічі зі студентами сказала, що викладач заперечує обвинувачення у домаганнях.