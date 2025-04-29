"Потребуватиме додаткових видатків": Шмигаль відповів на петицію про підвищення зарплати вчителям

Прем'єр-міністр відповів на петицію про підвищення зарплати вчителям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам.

Він заявив, що під час воєнного стану це є проблематичним.

Відповідь розміщена на сайті Кабінету Міністрів України.

Петицію опублікували 15 січня. У ньому авторка Надія Коток просила ухвалити рішення про підвищення зарплати вчителям "до рівня європейських держав" – 1000-1500 доларів.

Вона, зокрема, обґрунтувала це перевантаженістю вчителів, високою відповідальністю професії, плинністю кадрів, інфляцією та низьким рівнем окладу у порівнянні із середнім по країні.

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Відповідь на петицію опублікували 29 квітня.

"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", – зазначив Денис Шмигаль.

Також він запевнив, що уряд робить кроки для поступового підвищення оплати праці вчителів.

Зокрема, з 1 січня 2025 року педагогічні працівники отримують щомісячну доплату у розмірі 1300 гривень. З 1 вересня і до кінця календарного року, в якому скасують воєнний стан, вона складатиме 2600 гривень.

Нагадаємо, онлайн-ресурс "Гендер в деталях" подав петицію до Міністерства освіти і науки з вимогою запровадити системну політику протидії сексизму, сексуальним домаганням і гендерно зумовленому насильству у закладах вищої освіти та розробити механізм реагування на такі випадки.