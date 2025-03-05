"Вчительська тисяча": у МОН пояснили, як збільшення зарплат педагогам вплине на доплати

Збільшення зарплати вчителям не має впливати на доплати – МОН

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що збільшення зарплат вчителям не має впливати на доплати. Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах, повідомили у відомстві.

Цьогорічна обов’язкова доплата вчителям становить:

1000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1300 грн до сплати податків);

2000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2600 грн до сплати податків).

На цю доплату вже розподілили кошти державного бюджету між громадами. Їх перераховують органи казначейства до 10 числа кожного місяця.

У МОН зазначили, що отримують інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок.

"Якщо ви ще не отримали доплату, поцікавтеся у вашому управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти. Якщо ні, то ви отримаєте доплату після засідання місцевої ради.

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Мета встановлення доплати – збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами", – наголосили у відомстві.

Педагогів, які зіштовхнулися зі зменшенням надбавок і доплат, закликають повідомляти про це МОН із зазначенням області та громади.

Нагадаємо, доплату вчителям у розмірі 1000 гривень анонсували у листопаді 2024 року. З бюджету на неї виділили 12 мільярдів гривень.