Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13276, який відновлює обов’язкову офіцерську підготовку для студентів, які здобувають освіту медиків і фармацевтів.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Зміни наберуть чинності 1 січня 2026 року. До військової підготовки допускатимуть лише тих студентів, які пройшли професійно-психологічний відбір і придатні до служби за станом здоров’я.

Йдеться про здобувачів освіти, які навчаються як у державних, так і в приватних вишах.

До 2006 року офіцерська підготовка для студентів-медиків і фармацевтів була обов’язковою, однак потім її зробили добровільною.

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У Міністерстві охорони здоров’я повідомляли, що рішення відновити вишкіл спричинене браком офіцерів запасу медичної служби, яких можуть залучати до виконання завдань під час воєнного стану.

Нагадаємо, з вересня 2025 року для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.

Теоретичну частину БЗВП викладатимуть для всіх студентів. Однак практичний курс обов'язково мають проходити всі чоловіки, які придатні до військової служби за результатами медичного огляду.