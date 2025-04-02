В Україні заборонили маскувати ліки під дієтичні добавки: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон №4122-IX, який посилює контроль за виробництвом та обігом дієтичних добавок, також відомих як БАДи. За новими правилами, лікарські засоби більше не зможуть реєструвати під виглядом добавок.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

У відомстві пояснили, що закон впроваджує чітке визначення дієтичної добавки, запроваджує механізми введення їх в обіг та посилює відповідальність за їхнє виробництво та реалізацію.

Згідно із законом, на продавців БАДів за порушення правила їхнього збуту можуть накладати штрафи. Наприклад, якщо підприємець надає покупцям неправдиву інформацію про товар, з нього стягнуть 680 гривень (40 мінімальних заробітних плат – для фізичних осіб-підприємців) та 935 гривень (55 мінімальних заробітних плат – для юридичних осіб).

Крім того, впродовж пів року МОЗ має затвердити перелік допустимих доз вітамінів, мінеральних та інших речовин у складі БАДів. За порушення цих меж виробників дієтичних добавок каратимуть штрафами.

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"Людина, купуючи той чи інший засіб, має чітко розуміти, що саме вона купує. Водночас ми бачимо випадки, коли виробники реєструють ліки під виглядом БАДів. Це вводить в оману споживачів, ставить під загрозу їхнє здоров’я, а також є проявом недоброчесності, адже регулювання обігу БАДів значно відрізняється від регулювання обігу лікарських засобів.

Біологічно активні добавки – це не ліки й не чарівні пігулки. Їхнє призначення може бути допоміжним, проте визначати потребу в них може тільки лікар", – пояснював міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Раніше в МОЗ серед порушень, яких найчастіше припускають виробники та реалізатори БАДів, називали:

наявність складників, які можна використовувати винятково в складі ліків;

відсутність у складі заявлених вітамінів, мінеральних або інших речовин із поживним або фізіологічним ефектом;

невідповідність маркуванням вимогам, як-от вказівка про відсутні лікувальні ефекти добавок.

У відомстві пояснили, що добавки, які відповідали попереднім вимогам, але порушують нові, зможуть ввозити на територію України, виробляти та вводити в обіг протягом року після того, як закон набере чинності.

Однак продавати такі БАДи можна буде лише до настання максимального терміну придатності, але не довше трьох років із запровадження нових правил.

Закон про посилення контролю за виробництвом та обігом дієтичних добавок введуть у дію 27 вересня 2025 року.

Раніше Антимонопольний комітет наклав штраф на виробника дієтичних добавок, який приписував їм лікувальні властивості, хоча цьому не було наукового підтвердження.