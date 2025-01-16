"Потрібно не провокувати": психолог Олег Чабан заявив, що жінки повністю відповідальні за щастя в сім'ї

Олег Чабан заявив, що чоловіки завжди менш емоційні, ніж жінки

Доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені Богомольця Олег Чабан заявив, що жінки частіше за чоловіків щасливі в шлюбі, тому родинний добробут залежить виключно від них.

За його словами, партнеркам варто не провокувати конфлікти, а бути терплячими та утримувати своїх партнерів.

На висловлювання професора в етері програми "Сніданок з 1+1" звернула увагу журналістка Дарія Озерна.

Під час лекції психотерапевт навів буцімто статистичні дані про відчуття щастя серед жінок та чоловіків. При цьому показники відрізнялися залежно від того, чи перебувають люди в романтичних стосунках.

Утім, він не вказав, про яке саме дослідження йдеться, але закликав аудиторію повірити йому на слово.

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"Це такі узагальнені дані кількох країн. Зараз я не вказую автора, але повірте, користуюся лише науковими даними", – заявив доктор наук.

Скриншот/Телеканал 1+1/YouTube

За наведеною статистикою з невідомого джерела професор зробив висновок, що щастя для жінок нібито більш важливе, ніж для чоловіків.

За його словами, розлучені жінки рідше щасливіші, ніж ті, хто вийшов заміж або не має пари. Відтак психіатр рекомендує їм утриматися від взяття шлюбу або "працювати на щастя своєї сім'ї".

При цьому, на думку професора, добробут у родині зовсім не залежить від чоловіків, ба більше, партнери нібито завжди менш емоційні, ніж партнерки. На ці тези здивовано відреагувала ведуча Людмила Барбір, на що психіатр порадив їй замовкнути.

"Рот закрили і починаємо думати", – зі сміхом відповів Олег Чабан.

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Він додав, що сімейне щастя нібито залежить від бажання жінки, тому вона має "працювати на щастя".

"Я ж не дарма показав попередньо речі, які приводять до глибокого інтуїтивного розуміння, що потрібно працювати на щастя і щось робити таке, щоб не провокувати чи вирулювати із ситуації.

Я не виправдовую чоловіків, а показую достатньо провокативну аксіому", – пояснив свою позицію Чабан.

Професор додав, що щастя в парі залежить від "терпіння" жінки та її здатності "утримати" стосунки, але не пояснив, як це має вплинути на добробут у родині.

Заступниця голови Центру "Жіночі перспективи" та експерта з насильства проти жінок в Європейському жіночому лобі (European Women's Lobby) Марта Чумало назвала тези Олега Чабана "дрімучими гендерними стереотипами".

Також вона зіронізувала з відсутності джерел даних професора та звернула увагу на проблему насильства щодо жінок.

"Не маю досліджень, але мій досвід роботи з постраждалими від насильства показує: як тільки чоловік перестає бути кривдником і намагається вести себе по-людськи – відразу уся сім'я почуває себе значно щасливішою. Шкода, що це так рідко трапляється", – написала експертка.

Журналістка Дарія Озерна звернула увагу на суперечливість у словах Олега Чабана, який у цьому ж етері заявив, що щастя це "продукт нормального життя", над яким нібито не потрібно працювати.

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"Не узгоджується з тезою про жіночу роботу над щастям в родині, але хто ж стежить.

Я дуже давно з огидою і здивуванням спостерігаю за паном Чабаном і його колегами, але ось не втрималася і вирішила зробити допис", – йдеться в дописі журналістки.

Психолог Михайло Городок жартома порадив звернути увагу на рекомендації Олега Чабана, оскільки "до психології вони жодного стосунку не мають".

"Можливо, професор пожартував, можливо, хильнув зайвого чи є якась інша поважна причина, але це точно не про психологію", – написав колега Олега Чабана.

Нагадаємо, наприкінці грудня професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микита Василенко втрапив у скандал через висловлювання про "іноземних миротворців" та "голодних українок".

Після звинувачень, зокрема в сексизмі, викладача звільнили з університету.