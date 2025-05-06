Була керівницею робіт із плагіатом: у докторській викладачки харківського вишу знайшли "запозичення"

Докторку педагогічних наук Оксану Жерновникову з Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди звинуватили в плагіаті.

Викладачка була рецензенткою та науковою керівницею робіт іноземців, яких раніше викрили на академічній недоброчесності.

Про це йдеться в аналізі праці науковиці, який опублікували активісти громадської ініціативи "Дисергейт".

Ознаки "запозичень" із чужих робіт без належних посилань знайшли в докторській дисертації Жерновникової на тему "Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників", яку науковиця захистила у 2016 році.

Використання інших праць виявили на 83 сторінках роботи. Активісти стверджують, що в роботі викладачка харківського вишу використала доробки з трьох українських дисертації та російської монографії.

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Автори аналізу помітили, що подекуди в дисертації Оксани Жерновникової текст переписаний або використаний із невеликою заміною слів. У деяких місцях текст її дисертації майже повністю відповідає працям інших науковців – за винятком посилань на джерела.

Фото: "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" Фото: "Плагіат і фальсифікації в наукових працях" Фото: "Плагіат і фальсифікації в наукових працях"

"Як і її майбутні підопічні, пані Оксана в чужому переписаному тексті підміняє прізвища вчених", – кажуть активісти.

Вони додають, що "запозичення" в роботі Оксани Жерновникової зроблені з праць інших вчених, науковим керівником яких також була докторка педагогічних наук Валентина Гриньова.

"Тобто всіх згаданих дисертантів об’єднує одна локація – ХНПУ – та одне прізвище – Гриньова", – зауважують активісти.

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Раніше Оксана Жерновникова була рецензенткою та науковою керівницею громадян Китаю Цзі Іпіна, Чень Хуейхуей та Ван Цзін, яких звинувачували в академічній недоброчесності та використанні доробків російських вчених.

"Хто об’єднує трьох китайських туристів, які приїхали до Харкова і стали фальшивими докторами філософії? Відповідь проста – Оксана Анатоліївна Жерновникова", – кажуть автори аналізу.

Раніше активісти виявили ознаки плагіату в шести наукових роботах та кандидатській дисертації заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.