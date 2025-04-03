"Запозичив" з РФ: заступника міністра освіти і науки звинуватили в плагіаті
Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка звинувачують в плагіаті в його шести наукових роботах.
Активісти громадської ініціативи "Дисергейт" виявили у його працях переклад публікацій російських науковців та подекуди фальсифікацію інформації.
Відповідний аналіз опублікували на ресурсі "Помилки та фальсифікації в наукових працях".
У 2020 році Андрій Вітренко разом з іншими українськими науковцями написав наукову статтю, яку опублікували в міжнародному журналі International Journal of Management індійського видавництва.
Фахівці виявили, що частина тексту публікації збігається зі змістом російського посібника з теорії управління, який вийшов друком у 2009 році. Натомість автора роботи українські науковці не вказали в списку літератури своєї статті.
Також заступник міністра у співпраці з українськими вченими опублікував іншу статтю в журналі International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, який видають в Індії.
Автори аналізу зауважують, що значна частина публікації є англійським перекладом дисертації росіянки Тетяни Цуканової. Зокрема схеми в статті українських авторів майже повністю збігаються із тими, що в роботі росіянки.
Однак схематичні зображення в роботі Андрій Вітренка та його колег мають змінений вигляд – у них дещо переставили рядки, порівняно з роботою Тетяни Цуканової.
У праці також виявили копіювання таблиць, дані в яких українські автори змінили хіба в місці вказівки про країну. Відтак інформація про результати діяльності бізнесу в Росії перетворилася на дані про Україну.
Автори аналізу праць Андрія Вітренка вважають, що таке "запозичення" містить не лише академічну недоброчесність, а й фальсифікацію.
Ще кілька статей Андрій Вітренко опублікував в румунському журналі. У них також виявили значні збіги з працями російських авторів, де заступник міністра, ймовірно, щонайменше один раз прогледів замінити згадки про Росію на Україну.
Недобросовісне використання робіт російських авторів знайшли й у роботах посадовця, які він публікував українською.
Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Андрія Вітренка. Станом на момент публікації відповіді не отримала.
Що відомо про Андрія Вітренка?
Андрій Вітренко народився в Миколаєві у 1977 році. Вищу освіту в галузі економіки здобув у Київському національному торговельно-економічному університеті. Згодом працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
У 2005 році Андрій Вітренко здобув ступінь кандидата, а у 2017 – доктора економічних наук. У 2020 році, коли МОН очолював Сергій Шкарлет, обійняв посаду заступника міністра освіти і науки України. Після призначення міністром освіти Оксена Лісового продовжив працювати і його заступником.
У 2020 році став депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".
Плагіат у роботах керівництва МОН
У 2020 році колишнього виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинуватили в плагіаті в кількох його публікаціях, зокрема докторській дисертації.
Згодом текстові запозичення без належного посилання на джерело підтвердили в етичному комітету Національного агентства з питань забезпечення якості освіти (НАЗЯВО). Після цього Сергій Шкарлет поскаржився на комітет, який виявив плагіат у його роботах. Через це на час розгляду скарги розгляд справи ексміністра призупиняли.
Зрештою НАЗЯВО остаточно підтвердило академічну недоброчесність у дисертації Шкарлета та звернулося до МОН із проханням позбавити його ступеню доктора економічних наук.
На посаді Сергія Шкарлета замінив Оксен Лісовий, в кандидатській дисертації з філософії якого також виявили плагіат. У травні 2023 року новопризначений міністр добровільно відмовився від наукового ступеня, однак відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації.