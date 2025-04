"Запозичив" з РФ: заступника міністра освіти і науки звинуватили в плагіаті

Заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка звинувачують в плагіаті в його шести наукових роботах.

Активісти громадської ініціативи "Дисергейт" виявили у його працях переклад публікацій російських науковців та подекуди фальсифікацію інформації.

Відповідний аналіз опублікували на ресурсі "Помилки та фальсифікації в наукових працях".

У 2020 році Андрій Вітренко разом з іншими українськими науковцями написав наукову статтю, яку опублікували в міжнародному журналі International Journal of Management індійського видавництва.

Фахівці виявили, що частина тексту публікації збігається зі змістом російського посібника з теорії управління, який вийшов друком у 2009 році. Натомість автора роботи українські науковці не вказали в списку літератури своєї статті.

РЕКЛАМА:

Також заступник міністра у співпраці з українськими вченими опублікував іншу статтю в журналі International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, який видають в Індії.

Автори аналізу зауважують, що значна частина публікації є англійським перекладом дисертації росіянки Тетяни Цуканової. Зокрема схеми в статті українських авторів майже повністю збігаються із тими, що в роботі росіянки.

Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях” Фото: “Помилки та фальсифікації в наукових працях”

Однак схематичні зображення в роботі Андрій Вітренка та його колег мають змінений вигляд – у них дещо переставили рядки, порівняно з роботою Тетяни Цуканової.

У праці також виявили копіювання таблиць, дані в яких українські автори змінили хіба в місці вказівки про країну. Відтак інформація про результати діяльності бізнесу в Росії перетворилася на дані про Україну.

Автори аналізу праць Андрія Вітренка вважають, що таке "запозичення" містить не лише академічну недоброчесність, а й фальсифікацію.

Ще кілька статей Андрій Вітренко опублікував в румунському журналі. У них також виявили значні збіги з працями російських авторів, де заступник міністра, ймовірно, щонайменше один раз прогледів замінити згадки про Росію на Україну.

Недобросовісне використання робіт російських авторів знайшли й у роботах посадовця, які він публікував українською.

Редакція "УП. Життя" звернулася за коментарем до Андрія Вітренка. Станом на момент публікації відповіді не отримала.

Що відомо про Андрія Вітренка?

Андрій Вітренко народився в Миколаєві у 1977 році. Вищу освіту в галузі економіки здобув у Київському національному торговельно-економічному університеті. Згодом працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2005 році Андрій Вітренко здобув ступінь кандидата, а у 2017 – доктора економічних наук. У 2020 році, коли МОН очолював Сергій Шкарлет, обійняв посаду заступника міністра освіти і науки України. Після призначення міністром освіти Оксена Лісового продовжив працювати і його заступником.

У 2020 році став депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу".

Читайте також : Науковці знайшли нові епізоди плагіату у дисертації міністра Лісового. ФОТО

Плагіат у роботах керівництва МОН

У 2020 році колишнього виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинуватили в плагіаті в кількох його публікаціях, зокрема докторській дисертації.

Згодом текстові запозичення без належного посилання на джерело підтвердили в етичному комітету Національного агентства з питань забезпечення якості освіти (НАЗЯВО). Після цього Сергій Шкарлет поскаржився на комітет, який виявив плагіат у його роботах. Через це на час розгляду скарги розгляд справи ексміністра призупиняли.

Читайте також : Трьох викладачок державних вишів звинуватили у плагіаті дисертації заступника міністра освіти

Зрештою НАЗЯВО остаточно підтвердило академічну недоброчесність у дисертації Шкарлета та звернулося до МОН із проханням позбавити його ступеню доктора економічних наук.

На посаді Сергія Шкарлета замінив Оксен Лісовий, в кандидатській дисертації з філософії якого також виявили плагіат. У травні 2023 року новопризначений міністр добровільно відмовився від наукового ступеня, однак відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації.