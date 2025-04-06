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Плагіат у НАН: комісія із захисту науки рекомендувала звільнити очільницю Ради молодих учених

Анна Коваленко — 6 квітня, 11:11
Плагіат у НАН: комісія із захисту науки рекомендувала звільнити очільницю Ради молодих учених
У докторській Валерії Ковач знайшли "запозичення" з російських наукових робіт
Фото: НАНУ

У Національній академії наук (НАН) рекомендували звільнити з посади голову Ради молодих вчених (РМВ) Валерію Ковач, яку звинуватили в академічній недоброчесності в її докторські дисертації.

Про це свідчить рішення Комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Розглянувши скарги, члени комісії зійшлися на думці про те, що 32% "запозичень" (на 122 сторінках із 379) в публікації Валерії Ковач мають "ознаки значного за обсягом плагіату".

Попри те, що свою докторську голова РМВ писала і захищала не в НАН, комісія установи визнала, що плагіат з російських джерел шкодить репутації української науки.

"Згубна практика плагіату з джерел Російської Федерації в останній час набула загрозливо широкого поширення, що викликає цілком закономірний суспільний резонанс і обурення.

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Подібні порушення наукової етики завдають непоправної шкоди престижу української науки та не тільки підривають довіру до неї, але й грають на руку пропаганді держави-агресора", – йдеться в тексті рішення.

Відтак комісія рекомендувала Раді молодих вчених припинити повноваження Валерії Ковач на посаді голови та відкликати її зі складу Відділення ядерної фізики та енергетики НАН.

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Там зауважили, що НАН може звернутися до Міністерства освіти і науки з проханням переглянути рішення про присвоєння звання професора Валерії Ковач, якщо плагіат у її роботі підтвердять у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

"Мене надихнуло, що саме в стінах НАН України викриття плагіату та фальсифікацій не лише не "замели під килим", а й комунікували, організувались та надали публічну оцінку.

Це дуже контрастує з більшістю плагіатних скандалів, де наукові та освітні установи при виявленні якихось проблем в "наукових" роботах своїх ректорів, директорів, деканів тощо абсолютно тихо відмовчуються та чекають, поки воно саме мине", – відзначив вчений Антон Сененко.

Про які звинувачення в плагіаті йдеться?

У березні 2025 року українські науковці Сергій Шарапов та Антон Сененко звернули увагу громадськості на ознаки академічної недоброчесності в дисертації Валерії Ковач.

Автори аналізу її праці виявили в ній значну частку перекладу російських наукових робіт. До прикладу, в праці членкині НАН російське слово "пол" (стать") перекладене як "підлога", а "Волгоградська область" стала "Київською".

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Через це викривачі плагіату звернулися до НАЗЯВО з проханням перевірити дисертацію голови РМВ, а президент НАН доручив Комісії із захисту науки розглянути повідомлення про можливі порушення.

13 березня Валерію Ковач тимчасово відсторонили від посади голови РМВ. Комісія з науки звернулася до колеги з проханням пояснити звинувачення. Однак науковиця не зробила цього в установлений термін.

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