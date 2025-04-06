Плагіат у НАН: комісія із захисту науки рекомендувала звільнити очільницю Ради молодих учених

У Національній академії наук (НАН) рекомендували звільнити з посади голову Ради молодих вчених (РМВ) Валерію Ковач, яку звинуватили в академічній недоброчесності в її докторські дисертації.

Про це свідчить рішення Комісії при Президії НАН із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень.

Розглянувши скарги, члени комісії зійшлися на думці про те, що 32% "запозичень" (на 122 сторінках із 379) в публікації Валерії Ковач мають "ознаки значного за обсягом плагіату".

Попри те, що свою докторську голова РМВ писала і захищала не в НАН, комісія установи визнала, що плагіат з російських джерел шкодить репутації української науки.

"Згубна практика плагіату з джерел Російської Федерації в останній час набула загрозливо широкого поширення, що викликає цілком закономірний суспільний резонанс і обурення.

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Подібні порушення наукової етики завдають непоправної шкоди престижу української науки та не тільки підривають довіру до неї, але й грають на руку пропаганді держави-агресора", – йдеться в тексті рішення.

Відтак комісія рекомендувала Раді молодих вчених припинити повноваження Валерії Ковач на посаді голови та відкликати її зі складу Відділення ядерної фізики та енергетики НАН.

Там зауважили, що НАН може звернутися до Міністерства освіти і науки з проханням переглянути рішення про присвоєння звання професора Валерії Ковач, якщо плагіат у її роботі підтвердять у Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

"Мене надихнуло, що саме в стінах НАН України викриття плагіату та фальсифікацій не лише не "замели під килим", а й комунікували, організувались та надали публічну оцінку.

Це дуже контрастує з більшістю плагіатних скандалів, де наукові та освітні установи при виявленні якихось проблем в "наукових" роботах своїх ректорів, директорів, деканів тощо абсолютно тихо відмовчуються та чекають, поки воно саме мине", – відзначив вчений Антон Сененко.

Про які звинувачення в плагіаті йдеться?

У березні 2025 року українські науковці Сергій Шарапов та Антон Сененко звернули увагу громадськості на ознаки академічної недоброчесності в дисертації Валерії Ковач.

Автори аналізу її праці виявили в ній значну частку перекладу російських наукових робіт. До прикладу, в праці членкині НАН російське слово "пол" (стать") перекладене як "підлога", а "Волгоградська область" стала "Київською".

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Через це викривачі плагіату звернулися до НАЗЯВО з проханням перевірити дисертацію голови РМВ, а президент НАН доручив Комісії із захисту науки розглянути повідомлення про можливі порушення.

13 березня Валерію Ковач тимчасово відсторонили від посади голови РМВ. Комісія з науки звернулася до колеги з проханням пояснити звинувачення. Однак науковиця не зробила цього в установлений термін.