Рада прийняла за основу законопроєкт про протидію домаганням у війську: що він передбачає

У Верховній Раді прийняли за основу законопроєкт №13037, який пропонує вдосконалити процедуру забезпечення військової дисципліни, запобігання та протидії сексуальним домаганням та дискримінації за статтю.

"За" проголосували 274 парламентарі, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як йдеться в пояснювальній записці, документ пропонує внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Проєкт закону пропонує змінити поняття військової дисципліни, доповнивши його обов’язком захисників дотримуватися законів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також щодо запобігання та протидії дискримінації.

Також законопроєкт закріплює обов’язок усіх військових не допускати "негідних дій", пов’язаних із дискримінацією, сексуальними домаганнями та насильством за ознакою статі.

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Крім того, автори документа пропонують зобов’язати командирів негайно реагувати на такі порушення і затримувати порушника, якщо його впіймали на спробі чи під час вчинення злочину проти статевої свободи та недоторканості.

За законопроєктом, в Україні можуть запровадити нову підставу для усунення від виконання обов’язків, якщо служба військового призвела до сексуальних правопорушень.

Документ змінює процес службового розслідування у випадку дискримінації за ознакою статі чи сексуальних правопорушень, а також пропонує додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про такі факти.

Також у випадку ухвалення законопроєкту в другому читанні військовослужбовці будуть зобов’язаними повідомляти про відомі їм випадки дискримінації, сексуальних домагань чи насильства.

"Впровадження запропонованих змін сприятиме підвищенню рівня дисципліни та безпеки у військовому середовищі, а також захисту прав та гідності військовослужбовців незалежно від статі", – йдеться в пояснювальній записці.

Автори законопроєкту зазначають, що документ відповідає стандартам та підходам НАТО у сфері гендерної рівності та Резолюції Ради Безпеки ООН "Жінки, мир, безпека".

Нагадаємо, у вересні 2024 року військова медикиня заявила про сексуальні домагання під час служби у війську. Жінка розповіла, що в підрозділі не провели офіційного розслідування, тож вона звернулася до ДБР, але і там за понад два місяці справу не передали до суду.

Згодом у Сухопутних військах відреагували на заяви медикині і заявили, що випадок "має ознаки сексуального домагання", за яке в армії передбачена адміністративна відповідальність.