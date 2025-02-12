Рада продовжила термін повторного проходження ВЛК для "обмежено придатних"

Верховна Рада проголосувала за продовження терміну проходження повторної військово-лікарської комісії для людей, які були визнані "обмежено придатними". Новий дедлайн – 5 червня 2025 року.

Відповідний законопроєкт 12457 підтримали 313 парламентарів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше для військовозобов'язаних встановили строк до 4 лютого 2025 року, але більшість людей не встигла пройти повторний медичний огляд і нардепи ініціювали продовження дедлайну.

Згідно з новим законом, ВЛК до 5 червня зобов'язані пройти громадяни України віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними (окрім осіб з інвалідністю).

Якщо ж громадяни не виконають цієї норми, їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП (порушення правил військового обліку).

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Нагадаємо, також у Міноборони анонсували, що військовозобов’язані зможуть обирати ТЦК та місце проходження ВЛК.