Продовження дедлайну ВЛК для "обмежено придатних": законопроєкт передали до комітету Ради

На розгляд до комітету Ради передали законопроєкт №12457, який пропонує продовжити термін проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобовʼязаних, які раніше були визнані "обмежено придатними".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова народної депутатки й представниці Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Фріз.

"Продовження термінів проходження повторної військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби, є необхідним кроком.

Адже наразі ми маємо ситуацію, коли за вісім місяців дії закону повторний медичний огляд пройшло лише 25% громадян, що унеможливлює виконання норми закону у визначений строк", – вважає Фріз.

Після того, як комітет ВР опрацює законопроєкт, його передадуть на голосування парламентарів.

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Відповідно до чинного законодавства, військовозобовʼязані, яких раніше визнали обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року, хоча за порушення дедлайну їх обіцяють не штрафувати.

Законопроєкт пропонує продовжити термін проходження ВЛК до 5 червня 2025 року.

Якщо ж громадяни не виконають цієї норми, згідно із законопроєктом, їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП (порушення правил військового обліку).

Нагадаємо, від 31 січня Міноборони дозволило отримувати електронне направлення на ВЛК та пояснило, як його отримати.

У Міноборони також анонсували, що згодом військовозобов’язані зможуть самостійно обирати, до якого ТЦК звертатися і де проходити ВЛК.