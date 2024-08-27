Рада з відновлення "Охматдиту" залучить Національний державний інститут для оцінки збитків лікарні

Рада з відновлення дитячої лікарні "Охматдит" ухвалила рішення залучити Національний державний інститут для оцінки пошкоджень лікарні.

Про це повідомила голова Ради з відновлення Інна Іваненко під час пресбрифінгу.

"Ми рекомендуємо залучити Національний державний інститут для оцінки пошкоджень. Це найбільш експертна організація в країні, яка має ресурси для швидкого проведення робіт", – заявила Іваненко.

За її словами, перед стартом відновлювальних робіт необхідно мати дефектний акт, кошторис та висновок незалежної експертизи – на основі цих документів буде оголошена тендерна процедура.

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Очільник благодійного фонду "Таблеточки" та член Ради В’ячеслав Биков повідомив, що обстеження і складання проєктно-кошторисної документації коштуватиме майже три мільйони гривень. За його словами, фонд "Таблеточки" одержав від банка-партнера Ощадбанка внесок у розмірі 10 млн гривень на допомогу лікарні.

"П’ять мільйонів з цих коштів, які виділив Ощадбанк, мають піти безпосередньо на відбудову, а решта – на допомогу пацієнтам. Ось з цих 5 мільйонів на відновлення ми зможемо провести оплату за роботи науково-дослідного інституту.

Так у максимально короткі строки завдяки провідному державному банку ми залучимо провідний державний інститут, який дасть висновок щодо провідної державної лікарні України", – зазначив Биков.

За словами голови Ради з відновлення, дефектний акт визначить обсяг пошкоджень і терміни відновлення, і очікується, що він буде готовий приблизно 5-6 вересня.

"Ми готові залучити найкращих фахівців для проведення тендерних процедур. Це забезпечить максимальну прозорість та ефективність", – додала Іваненко.

Також Биков зауважив, що наразі йде робота над обстеженням пошкоджень будівлі та обладнання.

"Деякі системи, які здаються функціональними, можуть мати приховані проблеми, тому важливо провести комплексне дослідження", – підкреслив він.

Нагадаємо, що після атаки росіян на "Охматдит" гроші для відновлення лікарні надходили на рахунки БО "Благодійний фонд "Охматдит". У липні організація визнала переможцем тендеру фірму з найвищою вартістю робіт на ремонт корпусу. Цю угоду скасували і пообіцяли провести через Prozorro.

Після цього Національна поліція України, інші правоохоронні органи та комісія МОЗ почали перевірку процесів з відновлення "Охматдиту".

На цей час МОЗ відсторонило гендиректора "Охматдиту" Володимира Жовніра та призначило виконувача обов’язків гендиректора лікарні Олександра Уріна.

Пізніше МОЗ затвердило наглядову раду з відновлення "Охматдиту". Головою обрали виконавчу директорку благодійного фонду "Пацієнти України" Інну Іваненко. У коментарі "УП. Життя" вона повідомила, що члени наглядової ради почали працювати над оцінкою пошкоджень лікарні і складанням плану робіт. Незабаром вони визначать підрядника, який буде відповідати за ці роботи.