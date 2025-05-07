"Їх треба готувати": радниця з гендерних питань ЗСУ виступила "за" строкову службу для жінок

Радниця вважає, що українці не готові до примусової мобілізації жінок

Радниця з гендерних питань Збройних сил України Оксана Григор’єва заявила, що підтримує відновлення строкової служби для жінок. Водночас вона вважає, що українці поки не готові до мобілізації жінок.

Про це Оксана Григор’єва повідомила під час конференції "Війна жіночого роду", інформує hromadske.

"Припустімо, я за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити таке навчання, навіть закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх (йдеться про жінок – ред.) треба готувати", – заявила вона.

Оксана Григорв’єва додала, що вважає українське суспільство не готовим до примусової мобілізації жінок.

"Буде дуже багато протестів. У нас багато різних жіночих рухів – політичних, правозахисних тощо – але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок", – пояснила вона.

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Нагадаємо, Оксану Григор’єву призначили першою радницею з гендерних питань ЗСУ у березні 2025 року.

Згодом посадовиця заявила, що, на її думку, в Україні поки немає підстав для обов’язкової мобілізації жінок. Григор’єва пояснила це тим, що українки не були включені в систему підготовки та не підлягали призову.