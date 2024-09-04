"Мій син у тяжкому стані": що відомо про постраждалих внаслідок обстрілу Полтави

Частина постраждалих, які зазнали поранень унаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня, перебувають в обласній лікарні. Медичним працівникам вдалося встановити особи деяких з постраждалих, їх уже відвідують рідні.

Про поранених розповів "Суспільному. Полтава" завідувач реанімаційного відділення обласної лікарні Валентин Білий.

До Полтавської обласної лікарні імені М. В. Скліфосовського почали приїздити родичі тих, хто зазнав травмувань.

Серед них – 69-річна Галина Бутко з Полтавщини – вона приїхала до обласного центру, щоб навідати свого 48-річного сина Володимира Бутка. Чоловік після ракетного обстрілу досі не отямився.

За словами жінки, її син переніс операцію, яка частково покращила стан його здоров’я. Однак на майбутнє працівники медзакладу запланували ще два втручання.

ВІДЕО ДНЯ

"Учора мені подзвонили з лікарні і сказали, що мій син у тяжкому стані […] Черевна порожнина (зазнала поранень — ред.), і він зараз не відчуває ніг. У нього п’ятеро діток: три сини і дві донечки", – поділилася мати Володимира.

Читайте також : У Харкові внаслідок обстрілу загинув співробітник Інституту НАН України

Олександра Голуб приїхала до лікарні Полтави з Сум – її чоловік перебував в Інституті зв’язку під час влучання. За два місяці до цього його мобілізували для проходження військової служби.

Жінка говорить, що о 9 ранку тяжко поранений зміг зателефонувати їй і повідомити про наслідки обстрілу.

"Був на навчанні у навчальному центрі. О 9:10 він мені дзвонить: "Ракета". Він уже був тяжко поранений, єдине, що він зміг – це мені подзвонити і сказати. Сказав, що дуже багато вбитих", – згадує жінка.

Рідні поранених в обласній лікарні "Суспільне. Полтава"

За словами Олександри, її чоловік отримав важкі поранення, найбільше постраждали ноги.

До ще одного постраждалого – Олександра – приїхали в Полтавську обласну лікарню його батьки. 3 вересня їхній син перебував на території навчального закладу, куди прибув на заняття.

"Був в Інституті на заняттях. Ми з Глобиного, приїхали сюди, чекаємо", – розповів журналістам батько пораненого Віктор Токар.

Нагадаємо, 3 вересня Росія завдала удару двома балістичними ракетами по Полтаві. Часу між оголошенням повітряної тривоги та влучанням виявилося недостатньо для того, аби містяни встигли перейти в безпечне місце.

Рятувальні роботи в місті продовжуються, станом на вечір 4 вересня відомо про 53 загиблих та 289 травмованих.

Після трагедії в Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими.