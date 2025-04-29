У більшості областей уже затвердили програму мережі академічних ліцеїв для реформи старшої школи

За попередніми підрахунками, в Україні працюватиме приблизно 1750 академічних ліцеїв

Програму створення мережі академічних ліцеїв за реформою старшої школи затвердили в 16 областях України. У решті регіонів плани перебувають на стадії погодження.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин у подкасті "Нової української школи".

За його словами, у дев'яти областях, які мають плани мережі ліцеїв, рішення ухвалили обласні ради, а ще в семи – обласні військові адміністрації, які діють у час воєнного стану.

"Відносно невелика кількість ще не затвердила (програму – ред.), але там також є перспективні плани, які обговорюють", – зауважив народний депутат.

З урахуванням цих програм, на території України запланували створити приблизно 1750 академічних ліцеїв. Заступник голови профільного комітету зауважив, що це число орієнтовне і ще може змінитися.

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Сергій Колебошин додав, що пріоритетом реформи є освітні заклади, які можуть забезпечити якісне та поглиблене навчання для старшокласників. Ця ідея може подекуди не відповідати бажанню зберегти невеликі школи в громадах, адже академічні ліцеї вимагатимуть наявності належної інфраструктури, кваліфікованих педагогів та сучасного обладнання, каже нардеп.

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"Логіка не в тому, що щось десь закривається, а в трансформації мережі (закладів освіти – ред.). Я не думаю, що внаслідок ухвалення закону будуть закриватися школи. Просто в якомусь закладі лишиться початкова і базова, а десь – початкова, базова і академічна", – пояснив Сергій Колебошин.

Нагадаємо, запровадження трирічної старшої школи, в якій діти опановуватимуть освіту за академічним чи професійним спрямуванням, розпочнеться з 2027 року.

Відтак у межах реформи нової української школи після завершення 9 класу учні зможуть продовжити навчання в академічних ліцеях, обравши профіль навчання, і поглиблено вивчати групу споріднених предметів.

Альтернативою цьому є заклади професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти.

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В академічних ліцеях навчання відбуватиметься за 12 профілями, які формуватимуть в межах трьох тематичних кластерів:

мовно-літературного;

STEM (природничі науки, IT, математика);

соціально-гуманітарний.

Також старшокласники матимуть перелік обов'язкових дисциплін, як-от українська та іноземна мови, історія, захист України та фізична культура.

Раніше в Міністерстві освіти і науки пояснили, що впровадження реформи старшої школи не передбачає закриття гімназій та закладів початкової освіти.