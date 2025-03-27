Пацієнтку львівського "Охматдиту" примушували купувати ліки: що з'ясувало службове розслідування

У львівському "Охматдиті" провели службове розслідування через скаргу матері одного з пацієнтів, яка заявила, що лікарі змушували її самостійно купувати ліки.

За його результатами двоє посадових осіб отримали усні попередження.

Про це йдеться у листі медзакладу, адресованому управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради, який "УП. Життя" надали у Львівській обласній раді.

Деталі цієї справи встановлювала спеціально створена комісія. У письмових поясненнях окремих працівників лікарні йдеться, що на момент лікування хлопчика у відділенні педіатрії були відсутні окремі медпрепарати та медвироби.

"Виникли об’єктивні причини затримки закупівель окремих медичних засобів та розхідників, пов’язані з нестачею фінансування в межах Програми медичних гарантій.

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У січні-лютому 2025 у "Клінічному центрі дитячої медицини" спостерігалося збільшення кількості пацієнтів, зокрема у відділенні багатопрофільної клініки педіатрії, що зумовило збільшення використання наявних запасів медичних засобів і медичних виробів понад заплановані Центром", – пояснюють у медзакладі.

Крім цього, комісія виділила ще одну ймовірну причину, чому ліків не вистачало.

"Об’єктивною причиною сповільнення закупівельних процедур також є відсторонення заступника генерального директора із закупівель наказом в.о. генерального директора КНП ЛОР "Клінічний центр дитячої медицини" для з’ясування обставин дотримання прозорості закупівель медичних засобів у 2023-2024 рр. згідно провадження Національної поліції", – йдеться у відповіді.

Наразі лікарня проводить закупівлю необхідних медичних засобів, реагентів і розхідників відповідно до потреб на 2025 рік.

За підсумками розслідування в.о генерального директора Роман Кізима видав розпорядження:

проаналізувати службові записки щодо потреб закупівлі медзасобів на 2025 рік та доповнити їх, якщо це необхідно;

доповнити перелік закупівель згідно з погодженими службовими записками та "пришвидшити процес проведення закупівель Центру у межах повноважень".

Крім того, медичній директорці винесуть усне попередження. Також її зобов’язали особисто поговорити з усіма керівникам відділень та клінік і наголосити, що у разі відсутності необхідних ліків та розхідників вони повинні інформувати адміністрацію медзакладу.

Усне попередження отримає і головна медсестра. Її теж зобов’язали поговорили з медсестрами щодо належної комунікації з сім’ями пацієнтів про перебіг лікування та актуального забезпечення лікарні.

Також менеджер із соціальної та корпоративної діяльності повинен сконтактувати з матір'ю пацієнта, яку змушували купувати ліки. Їй запропонують компенсувати витрати – для цього вона повинна написати заяву та надати чеки у бухгалтерію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Вінницькому кардіоцентрі звільнили директора після скандалу з дружиною ветерана. У лікарні її змушували самостійно придбати ліків для госпіталізованого чоловіка на 80 тисяч гривень.