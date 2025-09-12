Тільки у 2025 році РФ вивезла до таборів для перевиховання майже 11 тисяч українських дітей
Упродовж 2025 року росіяни примусово вивезли майже 11 тисяч дітей у 164 табори на території РФ та окупованого Криму.
Про це розповіли фахівці Регіонального центру прав людини під час презентації дослідження про депортацію та примусове переміщення українських дітей в "Медіацентрі Україна".
"Протягом 2023-2024 років було зафіксовано 102 випадки вивезення українських дітей до таборів, і всього було переміщено щонайменше 8 270 дітей. І на території Росії, і на ТОТ існувало 98 інституцій, куди їх вивозили.
Водночас у 2025-му Росія вивезла майже 11 тисяч українських дітей у 164 інституції. Програма у таборах стає більш мілітаризованою", – сказала докторка філософії у галузі міжнародного права Катерина Рашевська.
В одному з таких таборів побувала й 17-річна Соня (ім’я змінене) з окупованої частини Херсонщини, яку росіяни вивезли до Волгограда. Вона опинилася у військовому таборі "Авангард", який має філії по всій РФ. Днями історію дівчини розповіло видання The Guardian.
За даними дослідників, вкрадені Росією українські діти мають синдром втраченого зв’язку. Це результат цілеспрямованих зусиль країни-агресорки для того, щоб ізолювати дітей від їхнього культурного та соціального середовища.
Починаючи з 2022 року перевиховання депортованих з України дітей стало частиною державної політики Російської Федерації.
"Російські чиновники намагаються подати злочини депортації українських дітей як турботу та опіку. А насправді така пропаганда лише перешкода на шляху до повернення дітей.
У своїй пропаганді Росія намагається продемонструвати всьому світу, що вона рятує наших дітей, а не вчиняє злочини проти них", – кажуть правозахисники.
Нагадаємо, уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук раніше розповідала, що окупанти застосовують шість сценаріїв для переміщення маленьких українців на територію Росії.
Окрім того, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що російські чиновники шукають викрадених українських дітей, щоб їх "усиновити". Про декілька таких випадків вже стало відомо.