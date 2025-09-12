Тільки у 2025 році РФ вивезла до таборів для перевиховання майже 11 тисяч українських дітей

Упродовж 2025 року росіяни примусово вивезли майже 11 тисяч дітей у 164 табори на території РФ та окупованого Криму.

Про це розповіли фахівці Регіонального центру прав людини під час презентації дослідження про депортацію та примусове переміщення українських дітей в "Медіацентрі Україна".

"Протягом 2023-2024 років було зафіксовано 102 випадки вивезення українських дітей до таборів, і всього було переміщено щонайменше 8 270 дітей. І на території Росії, і на ТОТ існувало 98 інституцій, куди їх вивозили.

Водночас у 2025-му Росія вивезла майже 11 тисяч українських дітей у 164 інституції. Програма у таборах стає більш мілітаризованою", – сказала докторка філософії у галузі міжнародного права Катерина Рашевська.

В одному з таких таборів побувала й 17-річна Соня (ім’я змінене) з окупованої частини Херсонщини, яку росіяни вивезли до Волгограда. Вона опинилася у військовому таборі "Авангард", який має філії по всій РФ. Днями історію дівчини розповіло видання The Guardian.

РЕКЛАМА:

За даними дослідників, вкрадені Росією українські діти мають синдром втраченого зв’язку. Це результат цілеспрямованих зусиль країни-агресорки для того, щоб ізолювати дітей від їхнього культурного та соціального середовища.

Починаючи з 2022 року перевиховання депортованих з України дітей стало частиною державної політики Російської Федерації.

"Російські чиновники намагаються подати злочини депортації українських дітей як турботу та опіку. А насправді така пропаганда лише перешкода на шляху до повернення дітей.

У своїй пропаганді Росія намагається продемонструвати всьому світу, що вона рятує наших дітей, а не вчиняє злочини проти них", – кажуть правозахисники.

Нагадаємо, уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук раніше розповідала, що окупанти застосовують шість сценаріїв для переміщення маленьких українців на територію Росії.

Окрім того, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що російські чиновники шукають викрадених українських дітей, щоб їх "усиновити". Про декілька таких випадків вже стало відомо.