Росіяни планують вивезти з окупованого заповідника "Асканія-Нова" ще одну партію тварин

Російські окупанти планують вивезти з "Асканії-Нова" до Криму ще одну партію тварин. Викрадення фауни заповідника вони називають "обміном".

Про намір оголосив директор зоопарку "Тайган" Олег Зубков, пише "Крим. Реалії".

"Серед зоопарків має бути обмін – це кров, це пара. Тварини можуть все життя жити і не розмножуватись, тому що не підходять один одному біологічно", – зазначив Зубков.

"Директор" зоопарку на тимчасово окупованому півострові розповів, що спершу тварин привезуть із Херсонщини на півострів, однак точну локацію він не уточнив.

Там вони перебуватимуть 28 днів у карантині, щоправда, не відомо, на яких умовах.

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Та ж схема чекає і на тварин з "Тайгана", яких потім відправлять "на обмін".

Нагадаємо, окупанти вже неодноразово вивозили тварин зі заповідника "Асканія-Нова".

Так, у грудні 2023 року домівку в Херсонському степу втратили декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида.

За кілька місяців росіяни вивезли ще трьох зебр.

Ми також писали, як Росія активно створює ілюзію туризму в заповіднику "Асканія-Нова".

Біосферний заповідник перебуває в окупації з весни 2022 року. Нове керівництво "Асканії-Нова" змінило юридичні документи.

Українські екологи припускають, що нова дирекція може дозволити російським військам використати територію. Це є безпосередньою загрозою для рідкісних видів тварин, таких як сайгак, кінь Пржевальського, олень Давида, американський бізон та туркменський кулан.